Auch Klöckner und Baldauf gratulieren Joe Biden zum Wahlsieg

Rheinland-Pfalz.Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf haben dem Demokraten Joe Biden nach der US-Präsidentenwahl zum Sieg gratuliert. "Es braucht in den Vereinigten Staaten nun einen Schulterschluss aller demokratischen Kräfte, um ein weiteres Auseinanderdriften zu vermeiden", teilten die beiden am Samstagabend mit. Jetzt gelte es für alle Beteiligten, das Ergebnis zu akzeptieren. "Äußerungen von Donald Trump, die Wahl sei "gestohlen", halten wir in einer freiheitlichen parlamentarischen Demokratie für höchst gefährlich". Es untergrabe das Vertrauen in demokratisch legitimierte Organe.

Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender den Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden über Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.11.2020