Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) fordert von den Sicherheitsbehörden mehr Einsatz im Kampf gegen den Rechtsextremismus.

Frau Akbulut, Sie haben an der Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses zum Anschlag von Hanau teilgenommen. Wurde Ihr Informationsbedürfnis gestillt?

Gökay Akbulut: Überhaupt nicht. Das meiste, was erzählt wurde, habe ich schon in der Zeitung gelesen. Ich würde zum Beispiel gerne genau wissen, mit wem der Täter Kontakte hatte. Er hat ja auch vier Jahre in München gelebt und war in den USA. Außerdem ist noch immer unklar, welche Rolle sein Vater spielte. Da sind noch sehr viele Fragen offen.

Vertrauen Sie den Sicherheitsbehörden?

Akbulut: Nein. Ich habe den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind sind. Immerhin hatte der Attentäter bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen eine Geheimorganisation gestellt. Angeblich waren darin keine rechtsextremistischen oder rassistischen Ausführungen enthalten. Völlig versagt haben aber der hessische Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt. Die wussten, dass der Attentäter einen rechtsextremistischen Blog führte und als Sportschütze auch Waffen zu Hause hatte.

Glauben Sie, dass die Sicherheitsbehörden jetzt erkannt haben, dass der Rechtsextremismus eine große Gefahr in Deutschland darstellt?

Akbulut: Ich kann nur hoffen, dass die jetzt nicht wieder einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich frage mich aber, wie glaubwürdig CSU-Innenminister Horst Seehofer ist, der jetzt den Rassismus bekämpfen will, nachdem er 2018 die Migration als „Mutter aller Probleme“ bezeichnet hat.

Das Interview wurde telefonisch von Redakteur Walter Serif geführt.

