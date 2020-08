Auf der Suche nach einem Kompromiss

Brüssel.Für den Austausch letzter Freundlichkeiten gab es am Dienstagabend ein Dinner. Michel Barnier, Brexit-Chefunterhändler der EU, und sein britischer Gegenspieler David Frost saßen mit einigen leitenden Beamten aus Brüssel und London zusammen. Ab Mittwoch wird verhandelt. Es sei „die letzte Runde“, so die EU-Kommission.

Bis Ende September sollen die Delegationen eine Lösung finden, die beide Seiten wollen. Die europäischen Unterhändler bieten ein Handelsabkommen, das dem Vereinigten Königreich über das Jahresende hinaus einen freien Zugang zum Binnenmarkt der Gemeinschaft ermöglicht – ohne Zölle, Lieferquoten, Auflagen. Aber dafür besteht die Union auf verbindliche Zusagen der Briten, die versprechen sollen, den Wettbewerb nicht durch die Liberalisierung bisheriger Standards und Subventionen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Insulaner lehnen jede Beschränkung ihrer Selbstständigkeit ab. Schließlich habe man den Brexit gerade deswegen herbeigeführt, um nicht länger dem „Diktat Brüssels“ (so Unterhändler Frost vor einigen Wochen) zu unterstehen.

Staatsbeihilfen als Streitthema

Wie tief die Gräben sind, zeigt das Beispiel der Staatsbeihilfen. Innerhalb der EU sind solche Hilfen verboten, um den Wettbewerb nicht zu verzerren. Eine Regierung, die einem ihrer Unternehmen dennoch unter die Arme greifen will, braucht eine Genehmigung der Brüsseler EU-Kommission. Dagegen drängt London auf das Modell der Welthandelsorganisation (WTO). Es lässt Subventionen aus dem Staatsetat so lange zu, bis sich ein Handelspartner beschwert – für London, das auf ein dichtes Netz internationaler Freihandelsverträge zu besseren Bedingungen setzt, erscheint dies als der attraktivere Weg. Auch beim Thema Fischerei liegen die Positionen weit auseinander. Die EU will für ihre Trawler auch künftig den freien Zugang zu den britischen Fanggründen. Für das Vereinigte Königreich gilt das als unannehmbar. Stattdessen sollten für jedes Jahr neu Fangmengen ausgehandelt werden. Sollte es bis Ende September nicht zu einer Einigung kommen, endet die Übergangsphase ohne Regeln und Großbritannien würde automatisch aus der Zollunion herausfallen.

Die Folgen wären dramatisch. Denn dann gäbe es für die Unternehmen diesseits und jenseits des Ärmelkanals nur Ungewissheit über Formalitäten, Zertifikate und Bescheinigungen, die für den Im- und Export nötig sind. Ein Beispiel: Brüssel besteht in diesem Fall auf Herkunftsdokumenten für Waren, die via Großbritannien in die EU eingeführt werden, um zu verhindern, dass Länder, mit denen London später einen Handelsvertrag abschließt, auf dem Umweg über die Insel ihre Produkte auf den Binnenmarkt werfen können. Die EU und das Vereinigte Königreich können solche Unsicherheiten nicht brauchen. Europa ringt mit der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Grund genug, um das Nebeneinander vertraglich sauber zu regeln.

