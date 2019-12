Auf Hoffnung folgt Abschottung

Moskau.Die Hände hat er zusammengefaltet, hinter ihm blinkt ein Tannenbaum. So sitzt Russlands erster frei gewählter Präsident Boris Jelzin am Silvesterabend 1999 vor der Fernsehkamera und sagt: „Ich gehe.“ Der überraschende Rücktritt des Mannes, der einst auf einen Panzer gestiegen war und allein mit seinen Worten über die Waffen siegte, macht an diesem „magischen Datum“, wie Jelzin es nennt, einem

...