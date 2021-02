Aufatmen in den Städten

Berlin.Beim erschwerten Luftholen in Corona-Zeiten hinter mehrlagigen Vliesschichten von FFP2-Masken dürften viele Deutsche einen erfreulichen Trend noch gar nicht gespürt haben: Die Atemluft in deutschen Städten wird immer besser. Ist das eine ausnahmsweise positive Nebenwirkung der Pandemie? Weil im Lockdown im Frühjahr 2020 die Industrie teilweise lahmgelegt wurde, weil seitdem am Himmel kaum noch Kondensstreifen der Flugzeuge zu sehen sind?

Nein, erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Montag in Berlin. „Das ist kein kurzfristiger Corona-Effekt. Das ist ein Erfolg unserer langfristigen Umweltpolitik.“ Anders ausgedrückt: Die Folgen des Diesel-Abgasskandals, gerichtlich durchgesetzte Fahrverbote in vielen Innenstädten, das Umrüsten der Fahrzeugflotten auf saubere Motoren sowie strenge Grenzwerte haben das Luftklima in Ballungsgebieten innerhalb kürzester Zeit deutlich verbessert. Auch ein milder, feuchter Winter im vergangenen Jahr trug seinen Teil zu geringerer Luftverschmutzung bei.

Kaum Effekt durch Homeoffice

Coronabedingte Umstellungen in Industrie und Verkehr spielen eine eher untergeordnete Rolle. So ging der Autoverkehr im ersten bundesweiten Lockdown im März und April 2020 zwar um 20 bis 50 Prozent zurück, was die Stickstoffdioxid-Belastung an vielen Messstationen in Großstädten um etwa ein Drittel verringerte. Mit vier Wochen war der damalige Lockdown aber zu kurz, um größere Effekte auf die gesamten Emissionen des Vorjahres zu haben. Außerdem fuhren und fahren seit Ausbruch der Pandemie viele Pendler aus Angst vor Ansteckung lieber mit dem eigenen Auto zur Arbeit, um Bus und Bahn zu meiden. Die nun gestiegene Homeoffice-Quote wird nach Ansicht von Umweltexperten auch keine größeren Folgen für die Luftbilanz haben.

Zu den Zahlen: Überschritten 2018 noch 57 Städte und 2019 immer noch 25 Städte im Jahresmittel den von der EU erlaubten Stickstoffdioxid-(NO2)-Grenzwert, waren es 2020 deutlich weniger als zehn. München und Hamburg übertrafen nach vorläufigen Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) den Grenzwert mit 54 beziehungsweise 41 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft knapp. Auch Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart könnte zu der Sünderliste zählen. Dortmund verbesserte sich im Vergleich zu 2019 von 45 auf 35 Mikrogramm, Hagen von 45 auf 39, Oberhausen von 43 auf 35 Mikrogramm. Die endgültigen Daten sollen im Mai vorliegen.

Der Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, forderte angesichts des höheren Pkw-Verkehrs wegen Corona einen Ausbau von Bus und Bahn sowie mehr Radwege. Die DUH hatte nach dem Dieselskandal vor Gerichten etliche Fahrverbote eingeklagt. UBA-Präsident Dirk Messner sagte, beschleunigt durch die Abgasskandale seien von den Herstellern effizientere Dieselmotoren schneller auf den Markt gebracht worden. Das hat die Atemluft spürbar verbessert – nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land oder an Bundesstraßen. Das nachgewiesene Luft-Upgrade ist also kein lokales Phänomen. Hauptquelle der Stickstoffoxide in Städten ist der Straßenverkehr. Diesel-Pkw sind für 60 Prozent der Emissionen verantwortlich (Benziner für weniger als drei Prozent), leichte und schwere Nutzfahrzeuge für knapp 35 Prozent, Busse für gut vier Prozent.

Umstieg auf sauberere Fahrzeuge

Nachdem der VW-Konzern mit Schummel-Dieseln aufflog (sie hielten strenge Grenzwerte auf dem Prüfstand, nicht aber auf der Straße ein), verlangen Verbraucher (wenn sie dem Diesel treu bleiben) moderne Diesel mit den Abgasnormen Euro 6d-Temp und Euro 6d. UBA-Berechnungen zeigen, dass Software-Updates und Flottenerneuerung 2020 insgesamt eine Stickstoffdioxid-Verringerung von rund drei Mikrogramm pro Kubikmeter bewirkten. Davon seien rund zwei Drittel auf die neuen, deutlich saubereren Fahrzeuge zurückzuführen, ein Drittel auf Software-Updates bei Dieselmotoren.

Noch nicht zufrieden zeigten sich Schulze und UBA-Chef Messner beim Feinstaub in der Luft. 2020 war die Feinstaubbelastung zwar so gering wie seit Beginn der Feinstaubmessungen Ende der 1990er-Jahre. Deutschland hielt auch alle EU-Grenzwerte ein. Diese sind aber mehr als 20 Jahre alt. Schulze betonte, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) werde zur Jahresmitte neue Vorschläge machen. Diese sollten dann in der EU Standard werden.

Die sehr kleinen Partikel können tief in Atemwege und Gehirn eindringen. Moderne Partikelfilter verringern den Feinstaubausstoß von Autos seit Jahren stark. Weniger Innovationen sieht man bislang beim Abrieb von Reifen, Brems- und Straßenbelägen. Am meisten Feinstaub wird bei der Holzverfeuerung ausgestoßen. Gesetzliche Vorgaben für Kamine und Öfen wurden seit 2010 verschärft. Auch Überdüngung in der Landwirtschaft trägt zur Feinstaubbelastung bei. Geschätzt sterben daran mehr als 60 000 Deutsche pro Jahr vorzeitig.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021