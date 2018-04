Aufbauhilfe erforderlich

Anzeige

Brüssel.Der Bürgerkrieg in Syrien ging auch gestern unvermindert weiter. In Brüssel sammelten EU und Vereinte Nationen am gleichen Tag rund vier Milliarden Euro ein, um den Opfern zu helfen – deutlich weniger als erhofft. Heiko Maas ging mit gutem Beispiel voran. Der zweite Tag der Brüsseler Syrien-Konferenz hatte noch gar nicht begonnen, da legte der Bundesaußenminister eine Milliarde Euro auf den Tisch.

Rund sieben Milliarden Euro hatten die 86 Teilnehmerstaaten und Hilfsorganisationen vor einem Jahr zur Verfügung gestellt – allerdings auch da erst nach einigem Zögern. Nun lag die Erwartung bei acht Milliarden Euro. Doch am Abend deutete sich an: Lediglich 3,6 Milliarden Euro wurden fest zugesagt. Einige Staaten, vor allem die USA, legten sich noch nicht fest. Mark Lowcock, Nothilfekoordinator der UN, zeigte sich trotzdem nicht enttäuscht: „Meine Erwartung ist, dass noch Geld dazukommen wird“, sagte er.

Gleichzeitig wurde in Brüssel deutlich, dass das Bürgerkriegsland ohne westliche Hilfe nicht wieder aufgebaut werden kann. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini unterstrich, dass es diese Unterstützung nicht als Blankoscheck geben werde. Europa wolle ein „demokratisches und vereintes Syrien“. Dass dies nur ohne al-Assad denkbar ist, blieb unausgesprochen.