Düsseldorf.Eine Bombe explodiert inmitten einer Gruppe ausländischer Sprachschüler. Sie sind auf ihrem Weg zur S-Bahn, ein ungeborenes Baby stirbt, zehn Menschen werden verletzt, einige kämpfen um ihr Leben. Aber nach dem Freispruch gegen den einzigen Tatverdächtigen gestern vor dem Düsseldorfer Landgericht scheint eine Aufklärung unwahrscheinlich geworden zu sein.

Das Urteil fällt fast auf den 18. Jahrestag des ungesühnten Verbrechens. Am 27. Juli 2000 richtet eine Rohrbombe in einer Plastiktüte an der Düsseldorfer S-Bahn-Station Wehrhahn ein Blutbad an. Mehrere der zwölf Menschen in der Gruppe sind Juden, schnell gerät ein Mann mit Kontakten zur rechtsradikalen Szene unter Verdacht. Und wird nun freigesprochen.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagt der Vorsitzende Richter Rainer Drees dazu. Es blieben „erhebliche Zweifel an der Täterschaft“ des 52 Jahre alten Angeklagten – auch wenn dieser „extrem fremdenfeindlich“ und geltungssüchtig sei und im Prozess immer wieder gelogen habe. Dennoch versucht Drees die im Vorfeld geäußerte Warnung eines Nebenklägeranwalts vor „dem schwersten Justizfehler in der Geschichte Düsseldorfs“ zu entkräften. „Die Entscheidung beruht nicht auf Bauchgefühl“, sagt er. Die Kammer sei schlicht nicht ausreichend überzeugt, dass der Angeklagte der Täter gewesen sei. Einer der Gründe: Die Hauptbelastungszeugen – vor allem zwei ehemalige Gefängniskumpane und zwei Ex-Freundinnen des Angeklagten – hätten sich immer wieder in Widersprüche verwickelt. Sie hätten an vielen Stellen eigene Wahrnehmungen und spätere Rückschlüsse, Fantasie und Wahrheit nicht auseinanderhalten können.