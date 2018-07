Aufregung um Fall Sami A.

Anzeige

Tunis/Düsseldorf/Berlin.Der Fall von Sami A. beschäftigt nicht nur Gerichte und Ministerien, sondern auch viele Gemüter. Schließlich gilt der ehemalige Leibwächter von Osama bin Laden als Gefährder. Die Behörden haben den Tunesier am Freitagmorgen abgeschoben. Womöglich voreilig, denn ein Gericht hatte dies untersagt. Fragen und Antworten zu einem brisanten Thema.

Was genau lief bei der Abschiebung von Sami A. schief?

Reaktionen von Bundestagsabgeordneten aus der Region Nikolas Löbel (CDU), Wahlkreis Mannheim: Die Abschiebung war in der Sache richtig und längst überfällig. Sollten wir Sami A. zurückholen, muss sich der deutsche Rechtsstaat zu Recht fragen lassen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Unser Asylrecht ist ein hohes Gut. Doch es wird teilweise zweckentfremdet. Sami A. ist ein islamistischer Terrorist, der als Asylbewerber auf Kosten des Steuerzahlers viel zu lange hier gelebt hat. Lars Castellucci (SPD), Wahlkreis Rhein-Neckar: Gerichtsurteile müssen einem in einem Rechtsstaat nicht gefallen. Sie gelten, bis sie von einer nächsten Instanz widerrufen werden. Die Abschiebung von Gefährdern ist weiterhin deutlich verbesserungsfähig. Niemand hat Verständnis für Abläufe wie im Fall Sami A. Wenn eine Abschiebung vollzogen wird, muss sie auch rechtens sein. Till Mansmann (FDP), Wahlkreis Bergstraße: Das Bemühen der Behörden, einen terrorverdächtigen Gefährder in sein Heimatland abzuschieben, begrüße ich ausdrücklich. Die Verantwortlichen arbeiten intensiv und glaubwürdig daran, ihrer Aufgabe des Schutzes unseres Staats und seiner Bevölkerung gerecht zu werden. Sollte sich herausstellen, dass die gerichtliche Entscheidung schließlich als juristisch korrekt bewertet wird, ist der Gesetzgeber in der Pflicht, die Gesetzeslage so zu verändern, dass die Behörden unseren Staat und seine Bürger künftig schützen können. Gökay Akbulut (Linke), Wahlkreis Mannheim: Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat die Abschiebung von Sami A. als grob rechtswidrig bezeichnet. Für einen starken Rechtsstaat muss die Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet werden. Sami A. muss wieder nach Deutschland gebracht und vor deutsche Strafverfolgung gestellt werden. Menschenrechte sind universell und gelten auch für potenzielle Straftäter. her

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte bereits am 20. Juni angeordnet, die Abschiebung zu vollziehen. Zuständig war die Ausländerbehörde Bochum. Während die Vorbereitung lief, wurden am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen drei Klagen von Sami A. verhandelt. Das Gericht wies die Behörden ausdrücklich darauf hin, dass Sami A. nicht abzuschieben sei, solange kein Urteil gefällt sei. Als dieses dann am Freitagmorgen verschickt wurde, saß Sami A. bereits in einem Flugzeug auf dem Weg nach Tunesien.

Wie lautete die Entscheidung des Verwaltungsgerichts?

Es stufte die Abschiebung als nicht rechtens ein. Sami A. drohe in Tunesien eine beachtliche Gefahr, etwa Folter, hieß es. Das schließe rechtlich eine Abschiebung aus. Dass die Behörden das ignorierten, nennt das Gericht „grob rechtswidrig“. Es verlangte, ihn „unverzüglich“ nach Deutschland zurückzuholen.