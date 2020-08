„Aufschrei der Verzweifelten“

Die Länder, in denen besonders viele Flüchtlinge ankommen – Italien, Malta, Spanien, Griechenland und Zypern – dringen auf einen verpflichtenden Mechanismus zur Verteilung der Menschen.

Ungarn, Tschechien, Polen, Estland, Lettland, die Slowakei und Slowenien wollen hingegen das Gegenteil. In einem Brief an die EU-Kommission betonen die sieben Länder ihre Ablehnung einer verpflichtenden Verteilung „in jeder Form“. dpa