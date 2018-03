Aufsteiger von der Saar

Anzeige

Diplomatisches Geschick hat Heiko Maas (Bild) öfter bewiesen. In den vergangenen schwarz-roten Jahren musste er regelmäßig ran, um mit seinem Kabinettskollegen, Innenminister Thomas de Maizière (CDU), rechtliche Lösungen für heikle Streitfragen zu finden. Die beiden regelten das meist geräuschlos. Maas ist kein Polterer, kein emotionsgetriebener Politiker, sondern eher der nüchterne Typ. Trotzdem weiß er, sich in Szene zu setzen. Aus seinem Posten als Justizminister hat er viel herausgeholt – auch und gerade für die eigene Profilierung. Nun soll er das Außenministerium übernehmen. Für ihn ist es ein großer Sprung, für das Amt ein Wagnis.

Bei der Kabinettsbesetzung 2013 war Maas ein Überraschungskandidat. Bis dahin war der SPD-Mann auf Bundesebene wenig in Erscheinung getreten. Maas hatte zunächst Karriere im Saarland gemacht: erst als Staatssekretär, dann als Ressortchef im Umweltministerium, später als Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef. Seit 2000 ist er auch Chef der Saar-SPD. Den Posten will der 51-Jährige nun abgeben. Unterstützung für den Start ins neue Amt könnte Maas von seiner Partnerin Natalia Wörner bekommen. Die Schauspielerin, mit der er seit 2016 liiert ist, war die Hauptfigur in der Fernsehserie „Die Diplomatin“. dpa