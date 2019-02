„Augen und Ohren“ der Polizei

Frankfurt.Der 57-jährige Martin Roweck-Emmel ist im Hauptberuf Angestellter der Frankfurter Stadtverwaltung, Heiko Böttcher (47) arbeitet in der Videoüberwachungsanlage der Verkehrsgesellschaft VGF. Doch seit nunmehr elf Jahren haben beide einen Nebenjob: Für bis zu 20 Stunden im Monat ziehen sie eine Uniform an, die sich nur in der Aufschrift auf Jacken und Mützen von denen regulärer Polizeibeamter

...