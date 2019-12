Aus drei mach fünf – die Stellvertreter

Berlin.Die neue Doppelspitze der SPD sieht die große Koalition überaus kritisch. Um die Partei zu versöhnen, wollen sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nicht nur Gleichgesinnte in die Parteispitze holen. Statt der geplanten drei gibt es nun doch fünf Stellvertreter.

Klara Geywitz (43)

Die Potsdamerin hat an der Seite von Vizekanzler Olaf Scholz im Mitgliederentscheid für die Groko geworben – und verloren. Ihre Nominierung als Parteivize zeigt, dass die neuen Parteichefs ihr Versprechen wahr machen und ihre Konkurrenten einbinden. Geywitz gilt als ausgewiesene Strategin, die weiß, was sie will. Sie sitzt seit 2017 im Parteivorstand. Von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende SPD-Vorsitzende in Brandenburg, danach vier Jahre Generalsekretärin.

Kevin Kühnert (30)

Der Juso-Chef ist der Hoffnungsträger der Parteilinken – mit visionären Positionen, aber auch der Fähigkeit zum Kompromiss. Er organisierte die Unterstützung der Jusos für Esken und Walter-Borjans im Wahlkampf. Anfang 2018 war Kühnert der eloquente Kopf der #NoGroko-Kampagne, verzichtete nach der Abstimmung für das Regierungsbündnis aber aufs Nachtreten. An der Spitze der SPD-Nachwuchsorganisation steht er seit 2017.

Hubertus Heil (47)

Als Arbeits- und Sozialminister vertritt der Niedersachse Themen wie Rente, Arbeitsmarkt und Hartz IV, die für die SPD besonders wichtig sind. Der Anhänger eines realpolitischen Kurses hat sich auf die Fahnen geschrieben, dabei Weichen für die Zukunft im Strukturwandel zu stellen. Als früherer SPD-Generalsekretär sind Heil die Strömungen und Spaltungstendenzen seiner Partei bestens vertraut. Gerne nutzt der Vater zweier Kinder zur Erläuterung seiner politischen Ziele Begegnungen mit Arbeitnehmern.

Anke Rehlinger (43)

Die saarländische SPD-Chefin hat eine steile Karriere hingelegt. Sechs Jahre nach Parteieintritt wurde sie Landtagsabgeordnete, nach 16 Jahren bereits Wirtschafts- und Verkehrsministerin in ihrem Bundesland. Als solche kämpft sie für Unterstützung der vom Strukturwandel getroffenen Auto- und Stahlindustrie und macht sich für Klimaschutz stark. Die Mutter eines Sohnes liebt das Saarländer Platt und hält noch immer den Landesrekord im Kugelstoßen (16,03 Meter) und den Jugendrekord im Diskuswurf (49,18 Meter). 2016 reichte es noch für den Gewinn der Landesmeisterschaft bei den Senioren.

Serpil Midyatli (44)

Die türkischstämmige Politikerin ist seit 2009 Abgeordnete des schleswig-holsteinischen Landtags und wurde am 30. März 2019 zur SPD-Landesvorsitzenden gewählt. Seit 2010 hatte sie das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden inne. Seit 2017 engagiert sie sich im SPD-Parteivorstand auf bundespolitischer Ebene. Midyati, die mit ihrem Mann eine Konzerthalle betrieb, ist islamischen Glaubens, verheiratet und hat zwei Kinder. dpa (Bilder: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019