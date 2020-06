Aus für Jemen-Hilfe?

Riad/New York.Wegen ausbleibender Spendengelder droht 30 der 41 wichtigsten UN-Hilfsprogramme im Jemen in wenigen Wochen das Aus. „Wir hatten noch nie so wenig Geld für Hilfseinsätze im Jemen zu diesem Zeitpunkt im Jahr“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag zum Auftakt einer virtuellen Geberkonferenz für den Jemen. Bis Ende des laufenden Jahres benötigten die Hilfsprogramme insgesamt 2,41 Milliarden Dollar an Spenden, auch für Programme zur Eindämmung des Coronavirus in der notleidenden Bevölkerung.

Der seit mehr als fünf Jahren andauernde Bürgerkrieg hat das ohnehin stark verarmte arabische Land in die schwerste humanitäre Krise weltweit gestürzt. Vier von fünf Menschen benötigen irgendeine Form von humanitärer Hilfe. Allein dieses Jahr sind 110 000 Menschen an Cholera erkrankt, dazu kommen Malaria und Dengue-Fieber. Mit der Ausbreitung des Coronavirus hat sich die Lage weiter verschärft. „Die Jemeniten hängen am seidenen Faden“, sagte Guterres.

Die Geberkonferenz wurde von den Vereinten Nationen mit Saudi-Arabien veranstaltet. Deutschland will dieses Jahr Hilfsgelder in Höhe von 125 Millionen Euro zur Verfügung stellen. dpa

