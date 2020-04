Ausflüge an Ostern fast überall strikt verboten

Berlin.Die Corona-Krise schränkt das Leben massiv ein. Eine Reisewarnung der Bundesregierung für touristische Auslandsreisen gilt noch bis mindestens Ende April. Aber auch in Deutschland ist die Vermietung von Unterkünften zu Urlaubszwecken überall untersagt.

Baden-Württemberg: Wer eine Zweitwohnung in dem Bundesland besitzt, darf Ostern in dieser verbringen. Von einem Tagesflug – etwa in den Schwarzwald – wird zwar abgeraten, verboten ist er nicht.

Bayern: Niemand sollte ohne triftigen Grund – wie etwa Sport und Bewegung an der frischen Luft ohne Gruppenbildung – aus dem Haus gehen. Das gilt auch für Fahrten zum Zweitwohnsitz, zum Campingplatz und Ausflüge in die Berge. Explizit erlaubt ist der Aufenthalt in der Kleingartenanlage – allerdings nur mit Familienmitgliedern aus dem eigenen Hausstand.

Berlin: In der Hauptstadt müssen alle in ihrer Wohnung bleiben. Wer raus will, braucht einen triftigen Grund. Das gilt auch für eine Fahrt zum Zweitwohnsitz. Nicht erlaubt ist der Besuch von Angehörigen in anderen Bundesländern.

Brandenburg: In dem Bundesland darf man sich frei bewegen. Auf Ausflüge sollen die Brandenburger verzichten, verboten sind sie nicht. Im eigenen Besitz befindliche Ferienhäuser oder -wohnungen dürfen genutzt werden.

Bremen: Touristische Übernachtungen sind nicht genehmigt. Wie woanders auch gilt eine Ausgangsbeschränkung. Eine Regelung zum Zweitwohnsitz findet sich auf der offiziellen Corona-Informationsseite im Internet nicht.

Hamburg: Für die Hansestadt besteht derzeit keine Ausgangssperre und auch kein Ein- oder Ausreiseverbot. Allerdings ist es auch in Hamburg nicht erlaubt, Touristen übernachten zu lassen.

Hessen: Drastische Maßnahmen gelten rund um den Edersee in Nordhessen. Eigentümer von Zweitwohnungen mussten abreisen, da der Landkreis Waldeck-Frankenberg die Nutzung verboten hat. Reisen zu touristischen Zwecken sind hessenweit untersagt.

Mecklenburg-Vorpommern: Ordnungsämter kontrollieren Fahrzeuge, die außerhalb des Landes gemeldet sind. Wer einen Zweitwohnsitz hat, wird zur Ausreise aufgefordert. Über das Osterwochenende ist es sogar Einheimischen untersagt, Ausflüge im Land etwa an die Küste zu machen.

Niedersachsen: Einige Landkreise etwa an der Nordseeküste sind für Touristen und Zweitwohnungsbesitzer komplett gesperrt. Das strikte Verbot, Menschen zu besuchen, die nicht zum Haushalt gehören, wurde zuletzt gelockert – Osterbesuche in abgespeckter Form sind nun doch möglich.

Nordrhein-Westfalen: Eine Reise zur privaten Ferienwohnung oder zur Zweitwohnung ist weiterhin erlaubt. Allerdings sind alle Bürger angehalten, über die Osterferien auf touristische Reisen zu verzichten.

Rheinland-Pfalz: Eine genaue Regelung zur Nutzung von Zweitwohnsitzen gibt es hier nicht. Wie überall in Deutschland gilt: Ferienwohnungen dürfen nicht an Touristen vermietet werden. Auch Hotels sind zu.

Saarland: Reisende dürfen ohne triftigen Grund nicht mehr in das Saarland ein- und ausreisen. Auch das Verlassen der eigenen Wohnräume braucht einen solchen Grund wie Arbeit oder Einkauf.

Sachsen: Besuche von Verwandten müssen ausfallen – es sei denn, diese sind am gleichen Wohnsitz gemeldet. Zweitwohnungen dürfen dagegen aufgesucht werden.

Sachsen-Anhalt: Touristische Reisen sind untersagt, genauso wie die Fahrt zum Zweitwohnsitz. Statt eines Oster-Ausfluges etwa im Harz wird den Menschen ein Spaziergang vor der Haustür empfohlen.

Schleswig-Holstein: Für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer gibt es ein Einreiseverbot. Wer in seiner Ferienwohnung ist, darf im Land bleiben. Das gilt nicht für die Inseln.

Thüringen: Im öffentlichen Raum darf man sich nur alleine, zu zweit oder im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushalts aufhalten. Dezidierte Regelungen zur Nutzung von Zweitwohnsitzen finden sich in der Verordnung nicht. dpa

