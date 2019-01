Ausländer, Asyl, Integration und Flüchtlinge weiterhin wichtigstes Problem

Mannheim.Das für Deutschland wichtigste Problem sehen die Bundesbürger zwar auch Ende Januar im Bereich Ausländer, Asyl, Integration und Flüchtlinge. Allerdings erzielt das Thema mit – bei bis zu zwei Antwortmöglichkeiten – 33% aller Nennungen die relativ schwächste Relevanz seit knapp vier Jahren. Präsent sind auf einer insgesamt vielschichtigen Agenda daneben die Themen Umwelt/Klima/Energiewende (15%), Rente/Alterssicherung (15%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (12%), Fahrverbote/Diesel-Affäre (10%), Bildung/Schule (10%), Politik(er)verdruss (9%), EU/Brexit (7%), Arbeitsmarkt/Jobs (6%) sowie Gesundheit/Pflege (5%).

Brexit: Bewertung, Szenarien und mögliche Nachverhandlungen

Die Basiseinstellungen der Deutschen zum Brexit sind stabil: Nach 7% vor fast zweieinhalb Jahren und 8% Ende letzten Jahres finden es auch jetzt nur 7% der Befragten gut, wenn Großbritannien aus der EU austritt. 75% (Jun-II ´16: 69%; Dez ´18: 68%) finden das schlecht, weiteren 16% (Jun-II ´16: 22%; Dez ´18: 21%) ist das egal.

Nachdem der Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der EU über einen geordneten Brexit im britischen Unterhaus in der Vorwoche gescheitert ist, sind jetzt mehrere Szenarien denkbar. Bei uns in Deutschland erwarten 33% einen ungeordneten Brexit ohne Austrittsvertrag, 28% glauben, dass es doch noch zu einem geordneten Brexit kommen wird und 31% prognostizieren am Ende den Verbleib Großbritanniens in der EU (weiß nicht: 8%).

Falls es zur Vermeidung eines ungeordneten Brexit zu Nachverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien kommt, plädieren die Deutschen für einen restriktiven Kurs der EU: Nach Ansicht von nur 20% der Befragten sollte die Staatengemeinschaft Großbritannien gegenüber dann weitere Zugeständnisse machen, für insgesamt 73% sollte sie das nicht tun, wobei ein weiteres Entgegenkommen im Detail 78% der Unions-, 70% der SPD-, 67% der AfD,

79% der FDP-, 73% der Linke- und 74% der Grünen-Anhänger ablehnen.

Deutsch-französische Zusammenarbeit

Was ganz allgemein die deutsch-französische Zusammenarbeit betrifft, sind die meisten Bundesbürger für eine weitere Intensivierung der bilateralen Kooperation: Nach Ansicht von 66% der Befragten sollten Deutschland und Frankreich zukünftig enger zusammenarbeiten als bisher, lediglich 5% sagen „weniger eng“ und für 26% sollte sich am aktuellen Status nicht viel ändern.

Kohleausstieg

In Sachen Kohleausstieg gibt es in der Bevölkerung ein klares Votum: 73% aller Befragten finden es wichtig (38%) oder sehr wichtig (35%), dass Deutschland bei der Stromgewinnung möglichst schnell den Betrieb von Kohlekraftwerken einstellt, nur 25% halten ein zeitnahes Ende der Kohle-Verstromung für weniger wichtig (18%) bzw. überhaupt nicht wichtig (7%). Während Unions-, SPD-, FDP-, Linke- und allen voran Grüne-Anhänger dem schnellen Kohleausstieg hohe Relevanz zumessen, sind die AfD-Anhänger in diesem Punkt gespalten.

Tempolimit

Unter anderem zur Reduktion von Schadstoffen gibt es eine erneute Diskussion über eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, welche die Deutschen auch mehrheitlich befürworten: 50% aller Befragten sind für ein Tempolimit von 130 km/h und weitere 7% für eine Begrenzung noch unterhalb dieser Marke. Umgekehrt sprechen sich 41% der Deutschen grundsätzlich gegen ein allgemeines Tempolimit aus, darunter eine knappe bzw. klare Mehrheit im FDP- bzw. AfD-Lager. Gegen ein Tempolimit sind zudem erheblich mehr Männer (49%) als Frauen (32%), wobei hier auch der Faktor Alter eine zentrale Rolle spielt: Klar mehrheitlich gegen ein Tempolimit sind nur unter 35-jährige Männer, die 35- bis 59-jährigen Männer sind hier gepalten und die ab 60-Jährigen sind klar für eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Schüler-Demonstrationen: „Fridays for future”

Unter dem Slogan „Fridays for future” gibt es zurzeit auch in Deutschland eine Bewegung von Schülerinnen und Schülern, die freitags während der Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz demonstrieren gehen. Praktisch unabhängig davon, ob im eigenen Haushalt unter 18-jährige Kinder leben oder nicht, finden das 61% aller Bundesbürger gut, selbst wenn die Demonstrationen während der Unterrichtszeit stattfinden, 38% finden das nicht gut.