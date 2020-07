Ausschluss von Kalbitz bestätigt

Stuttgart/Berlin.Die AfD hat den umstrittenen Brandenburger Rechtsaußenpolitiker Andreas Kalbitz endgültig ausgeschlossen. Das Bundesschiedsgericht bestätigte am Samstag die im Mai vom Bundesvorstand mehrheitlich beschlossene Annullierung seiner Mitgliedschaft. „Die Annullierung ist rechtsgültig“, hieß es in einer Mitteilung. Kalbitz kündigte an, sich dagegen nun vor Gericht zur Wehr zu setzen. Politiker anderer Parteien erklärten, der Ausschluss von Kalbitz ändere nichts am rechtsextremen Charakter der AfD.

Kalbitz ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag in Potsdam. Er war einer der Wortführer des inzwischen offiziell aufgelösten „Flügels“ . Der Verfassungsschutz stuft diese Strömung als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ und Höcke sowie Kalbitz als „rechtsextremistische Führungspersonen“ ein.

Gegenwehr angekündigt

Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand Kalbitz aus der Partei geworfen. Als Grund gab er an, Kalbitz habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern nicht angegeben. Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft in der HDJ.

Kalbitz kündigte noch vor der Entscheidung des Schiedsgerichts an, er werde einen Parteiausschluss nicht hinnehmen. „Ich werde natürlich alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen, um dagegen vorzugehen.“ dpa

