Außenseiter und Anti-Trump

Washington.John McCain überlebte den Vietnam-Krieg und steckte eine schwere Niederlage bei der US- Präsidentenwahl 2008 weg. Er ließ die Demütigungen durch Donald Trump an sich abperlen. Seinen letzten Kampf gegen den Krebs verlor er am Samstag im Alter von 81 Jahren.

Um McCain trauern nicht nur Republikaner. Der konservative Senator aus Arizona gehörte zu den wenigen Ausnahmen im Politbetrieb der

...