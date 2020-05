Ausweis mit vielen Fragezeichen

Berlin.Die Bundesregierung plant einen sogenannten Immunitätsausweis für Bürger einzuführen, von denen keine Infektionsgefahr durch das Coronavirus mehr ausgeht. Kritiker sehen darin große Gefahren für das gesellschaftliche Zusammenleben. Folgend wichtige Fragen und Antworten dazu.

Was steckt hinter den Plänen der Regierung?

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte das Bundeskabinett einen weiteren Gesetzentwurf „zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ beschlossen. Darin geht es um einen Bonus für Pflegekräfte, aber auch um wichtige Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Demnach sollen die Regeln zum Impfausweis durch eine „Immunitätsdokumentation“ für alle übertragbaren Krankheiten, nicht nur Covid-19, ergänzt werden. Also zum Beispiel auch Hepatitis. Festgehalten werden soll, wann die Immunität festgestellt wurde, ihre zu erwartende Dauer, die Testmethode sowie der Name des damit befassten Arztes.

Was soll darüber hinaus geregelt werden?

Bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen gegen übertragbare Krankheiten soll laut Entwurf „in angemessener Weise“ berücksichtig werden, ob eine Person eine Krankheit „wegen eines bestehenden Impfschutzes oder einer bestimmten Immunität nicht oder nicht mehr übertragen kann“. Für diesen Fall soll von individuell bezogenen Maßnahmen wie beispielsweise häuslicher Quarantäne abgesehen werden können. Auch allgemeine Restriktionen wie etwa Ausgangsbeschränkungen könnten für Personen mit Immunitätsnachweis dann nicht mehr gelten. Im Umkehrschluss blieben alle Menschen in ihren Grundrechten eingeschränkt, die keinen solchen Nachweis haben.

Was spricht für die Idee eines Immunitätsausweises?

Befürworter verweisen darauf, dass es immer mehr Corona-Genesene gibt, die sogar vor Gericht ziehen könnten, um für sich Ausnahmen etwa im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit zu erwirken. Nach Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn ist das Vorhaben zudem im Interesse von Ärzten und Pflegekräften, die dann ohne Ansteckungsgefahr ihrer Arbeit nachgehen können. Am Montag stellte der CDU-Politiker allerdings klar, mögliche ethische Probleme bei einem Immunitätsnachweis zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck hat Spahn den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Bis dahin solle es keine Neuregelungen geben, so Spahn.

Wie argumentieren Gegner dieser Idee?

Die meisten sagen, dass ein Immunitätsnachweis die Gesellschaft in zwei Lager zu spalten droht. Außerdem verweisen sie auf medizinische Unwägbarkeiten. „Zurzeit lässt sich überhaupt nicht verlässlich feststellen, ob jemand wirklich immun ist“, betonte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Ein weiterer Schwachpunkt: „Wenn es für einen Ausweisbesitzer Vorteile gibt, dann ist das ein Anreiz, sich absichtlich anzustecken, um das Dokument zu bekommen“, so Lauterbach. Auch Grünen-Chef Robert Habeck fürchtet, dass sich Menschen vorsätzlich anstecken würden, „um mehr Freiheiten als andere zu erhalten“. Nach Einschätzung Lauterbachs würde ein Immunitätsnachweis „erst dann Sinn machen, wenn es einen verlässlichen Impfstoff gibt“.

Wie geht es in dieser Sache jetzt weiter?

Bereits an diesem Donnerstag will der Bundestag in erster Lesung über den Regierungsentwurf beraten. Wie es danach weiter geht, ist unklar.

