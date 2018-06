Auswirkungen des Streits zwischen CDU und CSU

Anzeige

Wenn CDU und CSU nach ihrem Streit entgegen bisheriger Praxis bei Wahlen überall in Deutschland getrennt antreten würden, fänden das 58% aller Befragten gut und 34% nicht gut. Während eigenständige Listen das Unionslager spalten – 50% sähen dies positiv und 44% negativ –, gibt es in allen anderen politischen Lagern durchweg Zustimmung: „Gut“ fänden ein jeweils eigenständiges Antreten von CDU und CSU, das heißt sowohl in Bayern wie auch in allen anderen Bundesländern, 55% der SPD-, 72% der AfD-, 66% der FDP-, 60% der Linke- und 72% der Grünen-Anhänger.

Politbarometer Vom 25.06. bis 28.06.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.290 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

im Auftrag des ZDF 1.290 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

Dass CDU und CSU zukünftig tatsächlich getrennt antreten, bezweifeln allerdings 71% aller Befragten, darunter auch 74% der Unions-Anhänger. Insgesamt 20% der Deutschen rechnen für die Zukunft mit einem jeweils eigenständigen Antreten von CDU und CSU bei Wahlen, 9% wagen keine Prognose.

Wären bei einer Bundestagswahl CDU und CSU überall in Deutschland wählbar, ist die Reichweite der Christdemokraten republikweit sichtbar höher als die ihrer christlich-sozialen Schwesterpartei. Die CSU entwickelt zwar – falls sie bundesweit antreten würde – im AfD-Lager viel theoretisches Potenzial, ist aber neben mangelnder Zugkraft unter SPD-, Grünen- oder Linken-Anhängern im gesamten schwarz-gelben Wählerlager eine nur bedingt attraktive Wahlalternative. Wenn dies möglich wäre, könnten sich 47% aller Deutschen vorstellen, die CDU zu wählen, ebenfalls 47% können sich das nicht vorstellen. Eine Wahl der CSU wäre momentan für 33% aller Befragten zumindest eine Option, 62% schließen das grundsätzlich aus. Dass eine Stimme für die CSU bei einer Bundestagswahl im Bereich des Möglichen läge, sagen – unabhängig von Parteibindungen, Personen, Themen, Aktualität und konkreten Wahlabsichten – im Detail nur 42% aller Unionsanhänger in Deutschland, aber 67% der derzeitigen AfD-Anhänger. Ansonsten ist die CSU für 13% der SPD-, 46% der FDP-, 16% der Linke- und 12% der Grünen-Anhänger eine theoretisch wählbare Partei. Eine CDU-Wahl können sich bei getrennten Listen dagegen 80% aus dem gesamten Unionslager vorstellen, außerdem wäre dies für 40% der SPD-, 13% der AfD-, 41% der FDP-, 21% der Linken- und 50% der Grünen-Anhänger prinzipiell denkbar.