Autoren schlagen Alarm

Berlin.Prominente Vertreter aus Bildung, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft sorgen sich um die Lesekompetenz von Kindern in Deutschland – und fordern die Politik zum Handeln auf. In einer „Hamburger Erklärung“ appellieren Unterzeichner wie die Schriftsteller Kirsten Boie, Ulla Hahn und Ulrich Wickert an die Bildungspolitik, das Lesenlernen und Lesen sehr viel stärker in den Fokus zu rücken. Mit rund 25 namhaften Erstunterzeichnern startet die Petition „Jedes Kind muss lesen lernen!“ heute auf der Plattform Change.org.

„Dass fast ein Fünftel unserer Zehnjährigen nicht richtig lesen kann, ist dramatisch“, sagte Kinder- und Jugendbuchautorin Boie („Ritter Trenk“, „Skogland“). Die 68-Jährige, die selbst früher Lehrerin war, ist Initiatorin der „Hamburger Erklärung“. Alarmierend fand sie die Ergebnisse der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) 2016, die feststellte, dass knapp ein Fünftel (18,9 Prozent) der Zehnjährigen in Deutschland nicht so lesen kann, dass der Text dabei auch verstanden wird. dpa