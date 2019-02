Autorin will „First Lady“ befragen

Die Schriftstellerin und Journalistin Gaby Hauptmann (Bild, 61) will in ihre neue TV-Talksendung Baden-Württembergs „First Lady“ einladen. Wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Amt aufgebe, werde sie Gerlinde Kretschmann fragen, „wie sie jetzt mit ihm umgehen will, wenn er immer zu Hause sitzt“, sagte Hauptmann. Der „Talk am See“ wird ab Mai samstagabends im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Drehort wird die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz sein. Hauptmann lebt am Bodensee. Die Schriftstellerin („Suche impotenten Mann fürs Leben“) hat Millionen Bücher verkauft. dpa

