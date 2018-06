Autorität verloren

Anzeige

Angela Merkels Macht existiert derzeit nur noch auf dem Papier, nämlich dem Grundgesetz, wonach sie die gewählte Kanzlerin ist. In der politischen Praxis ist die amtierende Regierungschefin aber gerupft worden wie ein Huhn nach der Schlachtung. Und zwar von der CSU. Horst Seehofer, ihr Innenminister, hat in der Asylpolitik den Aufstand vollzogen und die Christsozialen hinter sich versammelt. An diesem dramatischen gestrigen Tage in Berlin hat sich freilich weitaus mehr entladen als nur der Frust über eine Sachfrage, über einen Punkt von 63, die Seehofers „Masterplan Migration“ umfasst.

Seit dem Jahr 2015, dem Jahr der angeblich offenen Grenzen, wird Merkel von der CSU nur noch geduldet, aber nicht mehr geachtet. Und von einem wachsenden Teil ihrer CDU ebenso. Drei Jahre lang haben die Bayern deshalb Merkels Flüchtlingspolitik nach allen Regeln der Kunst torpediert und versucht, die Kanzlerin zu einem Kurswechsel zu zwingen. Nur bedingt erfolgreich.

Geheuchelt und verlogen

Jetzt zeigt sich: Der Waffenstillstand, der vergangenes Jahr mit Blick auf die Bundestagswahl eingegangen und mit Bier in einem bayerischen Festzelt begossen wurde, war geheuchelt und verlogen. Mit seinem „Masterplan“ hat Seehofer die Machtfrage gestellt. Nichts anderes. Jetzt, wo er Innenminister ist, sucht er in der Asylpolitik die Entscheidungsschlacht mit der ungeliebten Kanzlerin. Und das nicht allein wegen der bayerischen Landtagswahl im Oktober, bei der die CSU um die absolute Mehrheit bangen muss. Es geht ihm auch darum, wer bei diesem gesellschaftlich so relevanten Thema das Sagen hat und die richtige Überzeugung. Er, Seehofer, hat sie; aber nicht Merkel, oder gar die AfD – das ist die Motivation des Bayern. In Kürze könnte die Auseinandersetzung Merkel aus dem Amt fegen – Seehofer dann aber gleich mit. Aber das nimmt der Bayer in Kauf.