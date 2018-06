Babyraub-Skandal wühlt Spanien auf

Anzeige

„Fürchterliches Verbrechen“

Zu denen, die an ein organisiertes System glauben, gehört der ehemalige Richter an Spaniens Nationalem Gerichtshof, Baltasar Garzón. „Der Raub von Säuglingen ist ein fürchterliches Verbrechen mit langer Präsenz in der spanischen Geschichte“, sagte er im vergangenen Jahr. Nach seinen Ermittlungen wurden in den 1940er Jahren, zu Beginn der Franco-Diktatur, Tausende Kinder ihren Eltern aus ideologischen Gründen weggenommen, um sie an „zuverlässigere“ Familien zu geben. In den folgenden Jahrzehnten sollen einige Geburtskliniken aus dem Kindsraub ein Geschäft gemacht haben, das sie bis Anfang der 1990er Jahre, lange nach dem Tod Francos, weiterbetrieben.

Aufgeschreckt von solchen Berichten, machte sich im Mai 2017 eine Abgeordnetengruppe des Europaparlaments auf den Weg nach Spanien, um sich in Dutzenden Gesprächen ein Bild vom Ausmaß der Verbrechen machen zu können. In ihrem Abschlussbericht mussten sie feststellen, dass ihre Gesprächspartner – Juristen, Politiker, Ärzte, Journalisten, Kirchenvertreter, Betroffene – sich weder in der Zahl der Fälle einig waren noch in der Frage, ob es ein „institutionelles Netzwerk“ des Kinderhandels gab. Am besten sind noch jene Fälle aufzuklären, bei denen es eine bekannte Grabstätte des – möglicherweise nur vorgeblich – verstorbenen Säuglings gibt.

Der Madrider Gerichtsmediziner Enrique Dorado war in den vergangenen Jahren an der Exhumierung einiger Kinder beteiligt: Jeweils mit dem Ergebnis, dass die Identität der Leiche mit der in den Dokumenten übereinstimmte. „Die Wahrheit zu erfahren, ist eine Erleichterung“, sagt Dorado. Je länger der Todesfall allerdings zurückliegt, umso schwieriger werde die Identifikation.

Schwangerschaft gab es nie

Dass Inés Madrigal ihre Geschichte vor ein Gericht bringen konnte, liegt auch an früheren Ermittlungen: Schon 1981 war die Klinik, an der der angeklagte Arzt arbeitete, unter Verdacht geraten. Die Anklage des Arztes wurde schließlich möglich, weil er eine Unterschrift als seine eigene erkannte: Mit der bestätigte er 1969 die Geburt des Mädchens Inés durch eine (mittlerweile verstorbene) Mutter, die nach eigener Aussage niemals schwanger war.

Am ersten Prozesstag nahm der beklagte Arzt seine Aussage während der Ermittlungen zurück. Die Unterschrift sei nicht seine. Am zweiten Prozesstag erschien er nicht mehr. Aus Gesundheitsgründen, erklärte sein Anwalt. Der Arzt ist 85 Jahre alt.

