Baden-Württemberg geht voran

Stuttgart/Mainz/Wiesbaden.Nachdem es in Baden-Württemberg so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie zuvor gibt, hat sich die Stuttgarter Landesregierung am Freitag auf ein neues Maßnahmenpaket geeinigt. Aber was bedeutet das konkret?

Wie viele Menschen darf ich in Baden-Württemberg noch treffen?

Nachts niemanden außerhalb des eigenen Haushalts – es sei denn, man muss zum Beispiel zur Arbeit oder zum Arzt. Das abendliche Bier bei Freunden geht ab sofort nicht mehr. Tagsüber – also von 5 bis 20 Uhr – dürfen weiterhin privat wie öffentlich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten sowie Verwandte in gerader Linie (Großeltern-Eltern-Kinder) und Partner zusammenkommen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Man kann also zum Beispiel seine Eltern besuchen.

Und wie ist die Situation in Hessen und Rheinland-Pfalz?

Beide Bundesländer wollen die Gespräche von Ministerpräsidenten und Kanzlerin am Wochenende abwarten. Derzeit gilt in Hessen und Rheinland-Pfalz noch der leichte Lockdown.

Was ist in Baden-Württemberg mit Weihnachten?

Hier gilt nach wie vor die Regel, dass sich vom 23. bis 27. Dezember zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Kinder werden auch dabei ausgenommen. Allerdings macht der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hier ein dickes Fragezeichen dahinter und verweist auf eine Umfrage, nach der sich 40 Prozent der Bevölkerung nicht an die Vorschriften über Weihnachten halten wollten. Das seien „keine guten Nachrichten“, sagte der Grünen-Politiker. Gottesdienste sind nach jetzigem Stand erlaubt.

Kann man in Baden-Württemberg noch Weihnachtseinkäufe erledigen?

Ja. Alle Geschäfte bleiben geöffnet. Das gilt also nicht nur für den Lebensmittelhandel, sondern auch für Schuhgeschäfte, Schmuckläden und Modeboutiquen oder auch Elektromärkte und den Buchhandel. Allerdings mahnt Ministerpräsident Kretschmann an, dass man in diesen Zeiten nicht zum gemütlichen Schaufensterbummel losziehen solle, sondern gezielt einkaufen – und danach schnellstmöglich wieder nach Hause gehen sollte. Immerhin sei die Vorweihnachtszeit für den Handel die umsatzstärksten Wochen, betont Kretschmann. Allerdings könne es auch hier nach den Bund-Länder-Gesprächen neue Regeln geben, sagte er.

Wie ist die Reaktion auf die Verschärfung aus Stuttgart?

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar zeigt Verständnis für das Vorgehen der Landesregierung. „Nur wenn wir die Pandemie in den Begriff bekommen, kann unsere Wirtschaft in der Breite auch wieder Tritt fassen“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel. Die Ausgangsbeschränkungen seien folgerichtig und sachgerecht. dpa/eb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020