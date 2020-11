Baden-Württemberg spart bundesweit am stärksten Treibhausgase ein

Karlsruhe.Von allen Bundesländern hat Baden-Württemberg 2019 den größten Anteil an Treibhausgasen eingespart. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Südwesten 20 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen, wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von rund 5 Millionen Tonnen.

Grund sind den Angaben zufolge unter anderem die gestiegenen Kosten für Emissionsrechte für Industrie-Unternehmen. Dadurch stieg auch die Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen und Brennstoffen wie Holz. Auch bei der emissionsstarken Herstellung von Zement und Kalk verdrängen Ersatzbrennstoffe zunehmend Kohlekraftwerke.

Der Bundesschnitt der Treibhausgasreduktionen liegt bei 14,2 Prozent. Das einzige Bundesland, in dem der Ausstoß sogar zunahm, ist Rheinland-Pfalz. Welchem Bundesland in absoluten Zahlen die größte Einsparung gelang, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

