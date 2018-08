Heiko Maas möchte ein Gegengewicht zur US-Sanktionspolitik bilden. © dpa

Berlin.Außenminister Heiko Maas will der Außenpolitik von Präsident Donald Trump eine neue deutsche USA-Strategie entgegensetzen. In einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“ plädierte der SPD-Politiker gestern für eine „balancierte Partnerschaft“, in der „wir ein Gegengewicht bilden, wo rote Linien überschritten werden“. Das gelte vor allem für die US-Sanktionspolitik.

„Das war kein abgestimmter Artikel, sondern das ist seine Meinungsäußerung“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Es sei „von der Grundstruktur her ein wichtiger Beitrag“, weil er zum Ausdruck bringe, dass Europa sein Schicksal selbst in die Hand nehmen müsse. Das habe sie auch schon so ausgedrückt.

Maas zufolge geht es darum, „europäische Unternehmen rechtlich vor Sanktionen zu schützen“. Konkret bedeutet dies für ihn, gemeinsam mit Frankreich und anderen EU-Staaten von den USA unabhängige Zahlungssysteme einzurichten und einen Europäischen Währungsfonds zur Vergabe von Finanzhilfen zu schaffen. Zudem fordert Maas eine Digitalsteuer auf die Gewinne von US-Internetkonzernen. dpa

