Anzeige

Berlin.US-Präsident Donald Trump hat entschieden, die angedrohten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa noch nicht zum 1. Mai zu erheben. Der Ball liegt jetzt in Brüssel. Dort verlangt man von Washington eine dauerhafte Befreiung von den geplanten Zöllen. Dies forderte gestern auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Eine weitere Fristverlängerung werde es nicht geben, hieß es demgegenüber im Umfeld der US-Regierung. Die Zeit läuft also.

Grüne kritisieren Vorstoß

Bisher ist es der EU immerhin gelungen, gegenüber Washington geschlossen aufzutreten, wie Altmaier gestern in einer ersten Stellungnahme hervorhob. Das will man unbedingt fortsetzen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) waren nacheinander nach Washington gefahren und hatten den Präsidenten vor einem Handelskrieg gewarnt. Zugleich hatte Brüssel eigene Folterwerkzeuge hervorgeholt und sie den Amerikanern gezeigt: Importzölle, die vor allem Produkte aus Regionen Amerikas getroffen hätten, in denen viele Leute Trump wählen.

Video Überregional US-Strafzölle: Deutschland dringt auf dauerhafte Ausnahme für EU US-Präsident Donald Trump hat den Europäern eine um vier Wochen verlängerte Befreiung von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium bis zum 1. Juni gewährt - doch die EU ist damit nicht zufrieden. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaierdring US-Präsident Donald Trump hat den Europäern eine um vier Wochen verlängerte Befreiung von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium bis zum 1. Juni gewährt - doch die EU ist damit nicht zufrieden. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaierdring

Den US-Kompromissvorschlag, für Stahl- und Aluimporte eine zollfreie Obergrenze von 90 Prozent der 2017 eingeführten Mengen zu bestimmen, lehnt die EU ab. Altmaier sagte auch gestern, das sei nicht mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO vereinbar. Doch Trump wird nicht nachlassen, zumal sein eigentliches Ziel gar nicht die Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa sind. Die sind nur ein Beifang im amerikanischen Handelskrieg mit China. Trump geht es um den hohen europäischen und vor allem deutschen Handelsbilanzüberschuss, vor allem bei Automobilen aber auch in anderen Bereichen.