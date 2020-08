Banksy spendet Schiff

Banksy hat das Rettungsschiff MV Louise Michel bemalt. © -/Louise Michel/dpa

London.Der geheimnisumwitterte Streetart-Künstler Banksy unterstützt ein Schiff zur Rettung von Migranten im Mittelmeer. „Er hat das Schiff finanziert und bemalt“, bestätigte die Sprecherin einer Organisation, die eine eigene Website zur Louise Michel erstellt hat, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wer aber nun der Besitzer des Schiffes ist, wollte die Sprecherin nicht sagen.

Die Louise Michel fährt unter deutscher Flagge und ist rosa bemalt. Auf einer Schiffswand ist ein Kunstwerk zu sehen, das ein Mädchen mit Schwimmweste und einem herzförmigen Rettungsring zeigt. Das Schiff befindet sich der offiziellen Website zufolge derzeit im Mittelmeer, wo es am Donnerstag 89 Menschen in Not gerettet hat.

Nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch handelt es sich um „ein unabhängiges Projekt von Aktivisten aus ganz Europa“. Ihr selbst gehöre das Schiff aber nicht, so die Organisation. dpa

