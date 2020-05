Bars und Parks öffnen

Paris.Die Corona-Warnstufe ist fast in ganz Frankreich im grünen Bereich. Nur der Großraum Paris und die Überseegebiete Französisch-Guyana und Mayotte sind noch auf Orange, sagte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Donnerstag bei der Präsentation weiterer Corona-Lockerungen. Die Einteilung in Farben gibt etwa an, wie schwer die Regionen vom Virus betroffen sind und wie die Situation der Intensivbetten dort ist. Mit Beginn der ersten Lockerungen am 11. Mai war der gesamte Nordosten des Landes rot – darunter auch die an Deutschland grenzende Region Grand-Est.

In allen Regionen, die als grün eingestuft werden, dürfen nun Restaurants und Bars wieder komplett öffnen, so Phillippe. In Paris dürfen Parks und Gärten wieder öffnen. Auch die Grenzkontrollen zu Deutschland sollen ab 15. Juni aufgehoben werden. Frankreich ist mit mehr als 28 000 Toten besonders schwer von der Pandemie betroffen. Prémier Philippe gab in seiner Rede den Fahrplan für die sogenannte zweite Phase der Lockerungen bekannt. Sie beginnt am 2. Juni. Die erste Phase nach rund zwei Monaten strenger Ausgangsbeschränkungen hatte am 11. Mai begonnen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020