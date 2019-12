Basis soll Fall aufarbeiten

Magdeburg.Nach dem Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt um ein CDU-Kreisvorstandsmitglied mit Neonazi-Vergangenheit wollen die Christdemokraten den Fall intern aufarbeiten. Zu diesem Zweck wurde für Donnerstagnachmittag eine Beratung mit den Kreischefs anberaumt, wie Landeschef Holger Stahlknecht am Montagabend ankündigte. Im Anschluss werde sich der CDU-Landesvorstand mit dem Geschehen befassen.

Zum einen soll ein Meinungsbild eingeholt werden, wie andere Kreisverbände die Entscheidung aus Anhalt-Bitterfeld bewerten, dem Vorstandsmitglied Robert Möritz trotz eingeräumter Neonazi-Vergangenheit einstimmig den Rücken zu stärken. Zudem solle besprochen werden, wie die Landes-CDU mit der scharfen Kritik des grünen Koalitionspartners umgehen sollte.

Der Fall Möritz beschäftigt seit Tagen die CDU und hatte sich am Wochenende zu einer Krise der schwarz-rot-grünen Landesregierung ausgeweitet. Möritz hatte eingeräumt, 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen zu sein. Außerdem gehörte er dem umstrittenen Verein Uniter an, dem Kritiker Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vorwerfen. dpa

