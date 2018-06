Baukindergeld auch bei mehr als 120 Quadratmetern

Anzeige

Wie viel darf man verdienen, um das Baukindergeld zu bekommen?

Die Einkommensgrenze liegt bei 75 000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen plus 15 000 Euro Freigrenze pro Kind, also 90 000 Euro bei einem und 105 000 Euro bei zwei Kindern. Die Gehaltsgrenze, bis der man künftig einen Antrag bei der KfW-Förderbank stellen kann, stand schon im Koalitionsvertrag und war unstrittig, anders als die Quadratmeterdeckelung.

Mit welchen Summen können Familien rechnen?

Berechtigte Familien bekommen für den Kauf einer Wohnung oder den Bau eines Hauses 1200 Euro pro Kind und Jahr – über zehn Jahre – also 24 000 Euro bei zwei Kindern. Die Kinder müssen unter 18 sein und Zuhause wohnen. Nach dem Einzug in die selbst genutzte Immobilie muss eine Meldebestätigung vorgelegt werden. Bis zum Herbst dürfte voraussichtlich alles in Gesetzesform gegossen sein, um die Leistung zu beantragen.

Warum war die Quadratmeter-deckelung so umstritten?

Auf dem Land ist Eigentum günstiger, Wohnungen und Häuser sind in der Regel aber auch größer. Immerhin: Wer drei Kinder hat, sollte der Planung zufolge zehn Quadratmeter mehr zugebilligt bekommen, die Immobilie durfte also bis zu 130 Quadratmeter groß sein. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), hielt auch die zehn Quadratmeter extra für lebensfremd. „Solche kleinen Kinderzimmer werden heute gar nicht mehr gebaut.“ Der Verband kinderreicher Familien meinte, das Baukindergeld werde so entkernt.

Ist das Baukindergeld überhaupt sinnvoll?

Steuerzahlerbund und Rechnungshof sehen es bisher kritisch – damit wird in anderer Form die Ende 2005 ausgelaufene Eigenheimzulage neu belebt, die mit Kosten von über elf Milliarden Euro im Jahr zur ausufernden Subvention mutierte. Familien, die in Großstädten zur Miete wohnen, hilft das neue Baukindergeld kaum – weil man sich dort, wenn man nicht sein angestammtes Viertel verlassen will, auch mit Baukindergeld keinen Immobilienkauf leisten kann. Auch der Mieterbund ist unzufrieden. „Der Wohnungsneubau wird durch die von der Bundesregierung vereinbarte Milliarden-Subvention nicht zusätzlich angekurbelt“, teilt Sprecher Lukas Siebenkotten mit. In ländlichen Regionen komme es zu Mitnahmeeffekten, dort würden nur diejenigen Baukindergeld beantragen, die sowieso bauen wollten.

