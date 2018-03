Bayern akzeptiert Ehe für alle

Anzeige

Aktionsplan gegen Homophobie

Die Klagedrohung gegen die Ehe für alle sei schon im Bundestagswahlkampf eine „Platzpatrone der CSU“ gewesen, die nicht gezündet habe, kommentierte der Vorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Ludwig Hartmann. Es sei schade, dass es erst juristischer Gutachten bedürfe, „damit Seehofer und Co. gesellschaftliche Realitäten anerkennen“.

Es sei und bleibe Überzeugung der CSU-Staatsregierung, dass die Ehe von Mann und Frau „Grundlage“ für den Ehebegriff bleibe und zentrale Bedeutung „für den Fortbestand der staatlichen Gemeinschaft“ habe, betonte Justizminister Bausback. Man halte „politisch an dem Leitbild der traditionellen Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau fest“, heißt es in dem offiziellen Bericht aus der Kabinettssitzung: „Sie ist Grundlage für Familien, in denen Kinder bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen“. Gleichzeitig wende man sich gegen eine Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.

Die meisten CSU-Politiker hätten immer noch eine starke Abneigung gegen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias. Sie forderte einen „Landesaktionsplan gegen Homophobie“, wie ihn die SPD bereits in der letzten Legislaturperiode als Eintrag ins Parlament eingebracht habe.

