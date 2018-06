Bayern-Plan in der Schublade?

Anzeige

Wie es um das Verhältnis beider bestellt ist, war zuletzt bei den wenigen, gemeinsamen Terminen zu beobachten. Es herrscht Sprachlosigkeit zwischen Kanzlerin und Innenminister. Inwieweit die schwarz-rote Koalition überhaupt noch handlungsfähig ist, wird sich zeigen.

„Eine Regionalpartei kann und darf nicht die Bundesregierung und ganz Deutschland erpressen“, warnte SPD-Vorstandsmitglied Anke Rehlinger im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das Verhalten der CSU ist vollkommen verantwortungslos gegenüber dem Land und den Bürgern.“

Der Asylstreit überlagert alles, sorgt für Misstrauen und Argwohn. Er bedroht sogar den Fortbestand der Koalition und die Kanzlerschaft Merkels. Merkel hat nur noch bis zum Wochenende Zeit, in Telefonaten und beim EU-Gipfel in Brüssel europäische Lösungen in der Flüchtlingsfrage zu finden. Sie will vor allem bilaterale Abkommen zur Rücknahme von bereits anderswo registrierten Asylsuchenden eingehen. Gelingt ihr das nicht, will Seehofer im Alleingang bestimmte Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen lassen, was Merkel strikt ablehnt. Seehofers Ministerium erklärte zwar, der Bundesinnenminister „ist sehr an europäischen Lösungen interessiert“. Doch er selbst führt dazu keine Gespräche mit seinen EU-Innenministerkollegen. Helfen will er Merkel nicht. Auch die Vorstellung seines 63 Punkte umfassenden, immer noch geheimen „Masterplan Migration“, Auslöser des Streits, ist nicht absehbar: „Es gibt keinen neuen Termin“, so eine Sprecherin Seehofers. Das Papier bleibt im Geheimen. Zusätzlich Druck erfährt Merkel dadurch, dass sich der Bayer nicht um die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin scheren will. Das deutete er am Wochenende an. Merkel müsste ihn feuern, wenn er nach den getrennten Beratungen der EU-Gipfel-Ergebnisse von CDU und CSU am kommenden Sonntag im Alleingang Zurückweisungen an der Grenze anordnen sollte.

Das wiederum würde zum Bruch der Schwesterparteien führen. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde daher gestern gefragt, ob sie schon einen Plan in der Schublade habe, die CDU kurzerhand bei der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober antreten zu lassen. „Nein, habe ich nicht“, lautete Kramp-Karrenbauers knappe Antwort. Dass aber hinter den Kulissen bereits ein solches Szenario durchgespielt wird, darauf deutete eine Äußerung von CDU-Vize Armin Laschet hin. Vor der Parteizentrale wollte ein Journalist wissen, wie schnell sich seine Partei nach Bayern ausdehnen könne. „Schnell“.

