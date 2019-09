Bayern pocht auf Extrawurst

Ein Bescheid für die Entrichtung der Grundsteuer. © dpa

Berlin.Misslingt die Reform der Grundsteuer womöglich noch auf der Zielgeraden? Am kommenden Freitag steht das Mammutprojekt erstmals im Plenum des Bundesrats auf der Tagesordnung. Doch aus den Ländern kommt Widerstand. Eigentlich schien die Sache schon im Juni gelaufen. Nach langen Verhandlungen mit den Ländern hatte das Bundeskabinett damals die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Reform auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich die Grundsteuer auch weiterhin im Wesentlichen am Wert eines Grundstücks bemisst.

Neben den Angaben zur Fläche fließen auch Daten zur Nettokaltmiete und zum Bodenwert ein. Durch die notwendig gewordenen Korrekturen bei der Bemessungsgrundlage ist zu erwarten, dass die Steuer in teuren Wohnlagen deutlich steigt und dafür anderenorts sinkt. Laut Entwurf können die Länder von dem Scholz-Modell abweichen. Auf eine entsprechende Öffnungsklausel hatte Bayern bestanden. Der Freistaat will eine Steuer einführen, die auf die Fläche zielt und damit weitgehend wertunabhängig ist. Verwaltungstechnisch lässt sich die Ermittlung der Steuer laut CSU deutlich vereinfachen.

Das Problem: Für die genauen Berechnungen, wer wie viel in den Länderfinanzausgleich einzahlt, genügen solche Vereinfachungen laut Regierungsentwurf nicht. Hintergrund sind Befürchtungen, dass Karlsruhe die reformierte Grundsteuer ansonsten gleich wieder kassieret. Auch wenn ein Bundesland eine eigene Grundsteuer einführt, müsste es nach der Regierungsvorlage trotzdem nach dem aufwendigeren Scholz-Modell berechnen.

Scholz: Finanzausgleich ungelöst

Und daran scheiden sich die Geister, zumal neben Bayern zum Beispiel auch Sachsen und Hessen die Öffnungsklausel nutzen wollen. So mahnt etwa der sächsische Finanzminister Matthias Haß (CDU) in einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), „dass die Frage des bundesstaatlichen Finanzausgleichs innerhalb der Grundsteuerreform bis jetzt nur scheinbar gelöst ist“. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Es wäre den Bürgern in Deutschland . . . nicht vermittelbar, wenn sie künftig zwei Steuererklärungen abgeben müssten, eine reale und eine für ausschließlich fiktive Berechnungen des Bundesfinanzministeriums zur Bestimmung der Finanzkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich“.

Zuvor war dieser Konflikt schon in den Ausschussberatungen der Länderkammer deutlich geworden. Während die SPD-Seite den Standpunkt einnahm, dass die Daten nach dem Scholz-Modell weiter erforderlich seien, egal, ob ein Land die Öffnungsklausel nutzt oder nicht, argumentierten unionsregierte Länder, dass die Öffnungsklausel dann ad absurdum geführt werde. Dem Vernehmen soll nach der Bundesratssitzung am Freitag intern weiter darüber verhandelt werden.

Die Zeit drängt. Falls das Gesetz nicht bis zum Jahresende steht, darf die Grundsteuer laut Bundesverfassungsgericht ab 2020 nicht mehr erhoben werden. Die Kommunen verlören eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Zuletzt lag das Jahresaufkommen immerhin bei 14,2 Milliarden Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019