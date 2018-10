Bayern watscht Söder ab

München.So hat sich Markus Söder seine erste Wahlanalyse als Ministerpräsident nicht vorgestellt. Als er um 18.22 Uhr im CSU-Fraktionssaal vor seine Anhänger tritt, erhält er zwar Applaus, doch die langen Gesichter von Söder und dem Kabinett an seiner Seite sprechen Bände. Niemandem ist nach dem Verlust der absoluten Mehrheit auch nur zum Schmunzeln zu Mute. „Natürlich ist das heute kein einfacher Tag für die CSU“, sagt Söder. Es sei ein zum Teil schmerzhaftes Ergebnis, dennoch nehme er es mit Demut an. „Wir werden unsere Lehren daraus ziehen müssen“. Hauptaufgabe sei es nun, eine stabile Regierung zu stellen. „Meine Priorität ist natürlich ein stabiles bürgerliches Bündnis.“

Es überwiegt bei der CSU der Frust: Denn jetzt ist der zweite Verlust der absoluten Mehrheit seit 2008 nicht mehr nur eine große Befürchtung, jetzt ist es offiziell. Und nicht nur das: Denn anders als vor zehn Jahren wird das Debakel in der CSU längst nicht mehr als (erneuter) einmaliger Ausrutscher interpretiert. Vielmehr sehen viele Christsoziale die Zahlen als neuen Maßstab für die bayerische Weltordnung. Und diese löst Schmerzen aus. Immerhin hat sich mit der AfD direkt vor der Haustür der Christsozialen eine Partei rechts der CSU etabliert, die nun auch im Münchner Landtag sitzen wird.

Inhaltliche Unterschiede

Während sich die Basis noch mit dem dramatisch schlechten Ergebnis der CSU herumärgert, dürften die Gedanken der Funktionäre schon weiter gehen.

Was bedeutet das Wahlergebnis für die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer? Kann sich Markus Söder im Amt halten? Mit wem kann die CSU eine Koalition bilden? Was bedeutet der dramatische Stimmverlust von CSU – und SPD – für die große Koalition und für Kanzlerin Angela Merkel (CDU)?

Einen Draht zueinander finden müssen bald aber wohl CSU und die Freien Wähler. Für die CSU ist die Partei, die sie gern abfällig als „Fleisch aus unserem Fleische“ bezeichnet, sicherlich der zunächst einfachste Koalitionspartner. Inhaltlich gibt es nur wenige Unterschiede, insbesondere im Vergleich zu den Grünen – neben der AfD die eigentlichen Gewinner der Bayern-Wahl.

Schon in den vergangenen Tagen und Wochen betonten Söder und Co – ebenso wie die Grünen – bei jedem öffentlichen Wahlkampftermin die großen inhaltlichen Unterschiede zwischen den Parteien.

Und die Kanzlerin? Sie dürfte nach dem Ergebnis der bayerischen Schwester erst einmal durchatmen. Der Druck auf die Union in der Bundesregierung wäre bei einem schlechteren CSU-Ergebnis sicher ungleich größer gewesen. Auch die Machtbalance in der großen Koalition dürfte erstmal eine weitere Schonfrist bekommen. Denn neben der CSU ist ja die SPD in Bayern die große Wahlverliererin. Für den Bund bleibt aber dennoch viel Druck auf dem Kessel: Schon in zwei Wochen, am 28. Oktober, wird in Hessen ein Landtag gewählt. Dann werden die Karten wieder neu gemischt – mit sehr ungewissem Ausgang für CDU und SPD. Umfragen zufolge wird es nicht für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden reichen.

Kritik aus Hessen

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier hat die Schwesterpartei CSU noch am Vorabend der Landtagswahl in München scharf kritisiert. „Die CSU war leider in den letzten Monaten für das Ansehen der Union insgesamt nicht besonders hilfreich“, sagte der hessische Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“.

Bouffier betonte, die hessische CDU und auch er persönlich seien „immer sehr nahe bei der CSU“ gewesen. Er halte jedoch einige Handlungen der Partei für falsch: „Die CSU hat die Union in der letzten Zeit viel Vertrauen gekostet. Man kann nicht über Monate den Eindruck erwecken, dass vieles durcheinandergeht und die Regierung nicht handlungsfähig ist, und dann erwarten, dass die Leute der Union vertrauen.“

Erhebliche Veränderungen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht angesichts der langen Regierungszeit der Union „Ermüdungseffekte“ in Deutschland. Merkel sei „nicht mehr so unbestritten“, sagte der CDU-Politiker dem Südwestrundfunk (SWR).

„Vermutlich ist damit zu rechnen, dass das Wahlergebnis in Bayern doch erhebliche Veränderung mit sich bringt, und das wird dann auch in den Parteien entsprechende Diskussionen und Erschütterungen auslösen“, sagte Schäuble.

