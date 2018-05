Befürworter jubeln

Anzeige

Dublin.Sie sangen, jubelten und tanzten: Tausende Menschen haben in Irland den Sieg des Ja-Lagers im Referendum um eine Lockerung des Abtreibungsverbots gefeiert. Mit einer unerwartet deutlichen Mehrheit von 66,4 Prozent hatten sich die Wähler für eine Streichung des achten Verfassungszusatzes ausgesprochen, der Abtreibungen in dem stark katholisch geprägten Land bislang faktisch unmöglich macht.

In der kommenden Woche soll das irische Kabinett über einen Gesetzentwurf beraten, der Schwangerschaftsabbrüche künftig bis zur zwölften Woche erlaubt, bei Gefahr für Leben oder Gesundheit der Mutter auch darüber hinaus. „Eine stille Revolution hat stattgefunden, ein großartiger Akt von Demokratie“, twitterte der irische Premierminister Leo Varadkar. Die Gegner bedauerten den Ausgang des Referendums.

Wachgerüttelt hatte die Iren der Tod der Zahnärztin Savita Halappanavar 2012. Der Schwangeren war eine Abtreibung in einem irischen Krankenhaus verweigert worden, obwohl ihr Baby nach Komplikationen in der 17. Schwangerschaftswoche keine Überlebenschance hatte. Sie starb wenige Tage, nachdem sie ein totes Kind zur Welt gebracht hatte, an einer Blutvergiftung. dpa