Begriff wird untersucht

Berlin.In der Diskussion um das Wort „Rasse“ im Grundgesetz plant das Bundesinnenministerium einen Bericht zur Verwendung des Begriffs.

Dieser solle Aufschluss geben „über die verfassungsrechtliche Beurteilung, über die Motivationen, wie es dazu kam, dass dieser Artikel so im Grundgesetz steht“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch vor einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestags in Berlin. Auch die internationale Handhabung des Themas solle betrachtet werden. „Und dann glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir darüber diskutieren“, sagte Seehofer.

Im Artikel drei Absatz drei des Grundgesetzes heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Grünen-Chef Robert Habeck und die grüne Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteiner Landtags, Aminata Touré, hatten eine entsprechende Grundgesetzänderung gefordert. „Es gibt eben keine „Rassen“. Es gibt Menschen.“ dpa

