„Beim Online-Unterricht noch viel Luft nach oben“

Mannheim/Geisingen.Der baden-württembergische Schülerbeirat befürchtet, dass die aktuelle Unterrichtssituation die Bildungsungerechtigkeit verschärft. Sprecher Roman Jauch fordert Leihcomputer und besseren Online-Unterricht.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entscheidung, dass Schüler, denen Prüfungen bevorstehen, ab 4. Mai wieder zur Schule gehen?

Roman Jauch: Für Prüflinge ist das nicht optimal. Es wäre aus pädagogischer Sicht am besten, wenn sie am Montag wieder in die Schule gehen könnten. Das lässt die aktuelle Situation aber leider nicht zu. Uns war es aber wichtig, dass sie für die Vorbereitungen auf die Prüfungen überhaupt noch einmal in die Schule können. Das ist fürs Erste erreicht. Damit sind wir zufrieden.

Für die anderen Schüler geht erst einmal der Online-Unterricht weiter. Was ist Ihr Eindruck: Wie hat das bis jetzt geklappt?

Jauch: Obwohl wir – gelinde gesagt –den Digitalisierungsprozess hier verschlafen haben, hat es doch ganz gut funktioniert. Wir haben das komplette Chaos erwartet, aber das ist zum Glück ausgeblieben. Einzelne Schulen haben sogar eigene Clouds eingerichtet. Aber es könnte natürlich viel besser sein. Wäre die Bildungsplattform „ella“ nicht gescheitert, wären wir viel besser aufgestellt. Und wenn ich die Situation mit meinem Studium vergleiche, ist das wirklich etwas ganz anderes.

Inwiefern?

Jauch: Ich habe jeden Tag mehrere Online-Vorlesungen. Das ist eine Top-Sache und kommt dem normalen Unterricht sehr nahe. Der Dozent erklärt etwas und stellt einem Aufgaben, für deren Bearbeitung man dann zum Beispiel 20 Minuten Zeit bekommt. Man kann Fragen stellen, die auch direkt beantwortet werden. Da ist an der Schule noch viel Luft nach oben. Es gibt einiges zu tun.

Wie läuft der Unterricht mit Schülern, die zuhause keine Unterstützung bekommen oder keinen Computer haben?

Jauch: Aus unserer Sicht sehr schlecht. Wir hatten am Mittwoch auch ein Gespräch mit der Kultusministerin, in dem wir das angesprochen haben. Es gibt noch keine Lösung, und das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Schon vor Corona hatten wir Bildungsungerechtigkeit. Akademiker können ihren Kindern Aufgaben leichter erklären, als das vielleicht Eltern können, denen die deutsche Sprache Schwierigkeiten bereitet. Und viele Schüler haben auch keinen Computer. Deswegen sprechen wir uns dafür aus, betroffenen Schülern Leihgeräte zur Verfügung zu stellen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber wenn man heute damit anfängt, dann geht es schneller, als wenn man es weiter aufschiebt.

Was ist mit Kindern, die vorerst nicht zur Schule können, weil sie oder ihre Angehörigen zur Risikogruppe gehören?

Jauch: Eine Idee wäre, dass Unterricht – sobald er wieder stattfindet – live zu diesen Schülern übertragen wird. Dann hätten alle die gleichen Voraussetzungen. Denkbar wäre aber auch, dass Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, ihnen von zuhause aus Online-Unterricht geben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020