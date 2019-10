Beim Schummeln erwischt

Eine Parlamentsabgeordnete in Bangladesch hat mindestens acht Frauen beauftragt, ihre Uni-Prüfungen für sie zu schreiben. So wollte Tamanna Nusrat einen Bachelorabschluss erreichen. Die Politikerin der Regierungspartei Awami League habe kein einziges ihrer 13 Examen selbst geschrieben, sagte ihr Professor Shafiqul Islam der örtlichen Zeitung „Jugantor“. Alle hätten gewusst, was vor sich ging, aber niemand habe etwas dagegen unternommen, weil sie sich vor Nusrat gefürchtet hätten, hieß es im Blatt. Der Betrug hatte erst Konsequenzen, als ein lokaler Fernsehsender eine Frau, die für Nusrat in einem Prüfungssaal nahe der Hauptstadt Dhaka war, zur Rede stellte. Das entsprechende Video verbreitete sich rasch im Internet. dpa

