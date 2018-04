Beitritt in weiter Ferne

Anzeige

Straßburg.In ihrem neuen Türkei-Bericht äußert die EU-Kommission vernichtende Kritik an der Politik des islamisch-konservativen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Die Türkei hat sich in großen Schritten von der EU wegbewegt“, heißt es in der gestern veröffentlichten Bewertung der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Konkret ist zum Beispiel von deutlichen Verschlechterungen der Rechtsstaatlichkeit und der Presse- und Meinungsfreiheit die Rede.

Eine Empfehlung, die praktisch bereits auf Eis liegenden Beitrittsgespräche mit der Türkei auch offiziell auszusetzen, sprach die Kommission allerdings nicht aus. Ein solcher Schritt könnte aus Sicht der Kommissionsspitze die Vereinbarungen zur Flüchtlingskrise gefährden. Der Flüchtlingspakt gilt als ein Grund dafür, dass derzeit weniger Migranten nach Europa kommen als noch 2015.

Der Ausnahmezustand in der Türkei soll zum siebten Mal um drei Monate verlängert werden. Das habe das Kabinett beschlossen, teilte Regierungssprecher Bekir Bozdag mit. Er begründete dies mit dem Kampf gegen den Terrorismus.