bekennt sich zu unverletzlichen lichen Menschenrechten“

„Ich mag verdammen, was Du sagst, aber ich werde meine Leben dafür einsetzen, dass Du es sagen darfst“: Diese Aussage stammt von dem französischen Philosophen Voltaire (1694 bis 1778) – und sie passt bestens zum Grundgesetz. Die ersten 19 Artikel dieser bundesdeutschen Verfassung sind unabänderliche Rechte. Heißt: Sie unterliegen nicht aktuellen politischen Macht-verhältnissen, können nur sehr schwer geändert werden und sollen so vor Willkür des Staates geschützt werden. Die meisten dieser Grundrechte sind in ihrer Klarheit völlig eindeutig. Dennoch: Immer wieder wird darüber debattiert. Die politische Demonstration Einzelner mag nicht jedem gefallen. Doch die Versammlungs-freiheit steht eben aus gutem Grund im Grundgesetz. Diese Zeitung lässt Menschen zu Wort kommen, für die einige Grundrechte besondere Bedeutung haben, für die sie kämpfen, mit denen sie aber auch hart ringen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019