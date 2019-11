Bercow wird Star von Elektro-Lied

Der langjährige Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow (Bild), avanciert mit seinen markanten „Order“-Rufen zum Star eines belgischen Elektro-Hits. Im Video zur Single „ORDER“ tanzt eine Bercow-Puppe mit bunter Krawatte zum Beat des Musikers Michael Schack aus Antwerpen und ruft „Ordeeeeer.“ Auch andere typische Bercow-Phrasen werden in dem Lied zitiert. Bercow hat am vergangenen Donnerstag als Präsident des Unterhauses Abschied genommen. Durch seine markanten „Order“-Rufe erlangte er internationale Berühmtheit. Am Montag wurde Lindsay Hoyle als Nachfolger gewählt. dpa (Bild: dpa)

