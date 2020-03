Bereit für den Ernstfall

Washington.Eine Zahl scheint US-Präsident Trump ganz besonders zu beeindrucken: zwei Millionen. Während seiner Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses erwähnt er sie genau sechzehn Mal. Dabei handelt es sich um die Projektion der ungefähren Zahl der Toten der Corona-Krise in den USA, wenn die Regierung dem Virus freien Lauf gibt. Die Covid-19-Arbeitsgruppe hatte Trump ein Dutzend Szenarien vorgelegt, die ihm die möglichen Konsequenzen der Pandemie veranschaulichten.

„Wir haben beachtliche Zeit damit verbracht, über die verfügbaren Daten zu gehen“, erklärt der Leiter des Instituts für Infektionskrankheiten am National Institut of Health, Anthony Fauci, was zu dem Sinneswandel des Präsidenten geführt hat. Fauci sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN, er wäre nicht überrascht, wenn es selbst mit den Restriktionen 100 000 bis 200 000 Tote geben würde. Trump verglich diese Zahl mit dem ultimativen Katastrophen-Szenario von 1,6 bis 2,2 Millionen Toten seiner Arbeitsgruppe. Wenn es mit den nun verlängerten Richtlinien gelinge unter 200 000 Toten zu bleiben, „haben wir alle einen guten Job gemacht“.

Trump hatte kürzlich noch erwogen, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens am 12. April aufzuheben. Er fantasierte über „volle Kirchen“ zu Ostern und eine brummende Wirtschaft, die zu neuem Leben erwacht. Auf seiner Pressekonferenz behauptet der Präsident nun, dies sei mehr „eine Aspiration“ gewesen. Als ihn eine Reporterin des öffentlichen Fernsehsenders PBS an eine andere Fehlprognose erinnerte, dass New York und andere Staaten nicht so viel medizinische Ausrüstung benötigten, wie sie fordern, kanzelte er sie ab. „Seien sie nett. Drohen sie nicht.“

Rasant steigende Neuinfektionen

Die Kehrtwende des Präsidenten erfolgt vor dem Hintergrund rasant steigender Neuinfektionen in den urbanen Ballungsräumen. Allen voran in New York, dem Epi-Zentrum der Krise, wo bereits rund 60 000 positiv auf Covid-19 getestete Menschen leben, von denen bis Sonntag mehr als tausend gestorben sind. Gouverneur Andrew Cuomo sagt, es werde „noch viele Tausend Tote“ geben.

Zu Trumps Sinneswandel trugen nach eigenem Zeugnis des Präsidenten dramatische Bilder aus dem „Elmhurst“-Krankenhaus im Stadtteil Queens bei, in dem er seine Kindheit verbrachte. Er habe in den vergangenen Tage gesehen, wie Leichensäcke in den Fluren lagen und Tote in Kühlwagen gebracht wurden. „Sie wissen nicht, wohin mit den Leichen, es sind so viele.“ So etwas habe er in den USA noch nie gesehen. „Nur im Fernsehen in fernen Ländern.“ Bewegt hat den Präsidenten wohl auch das Schicksal eines Freundes, der an Covid-19 erkrankte. „Er ist eine zähe Person“, sagt Trump über den nicht identifizierten Mann. „Er kommt uns Krankenhaus und einen Tag später liegt er im Koma“.

Fehlende Schutzausrüstung

Noch vor einer Woche hatte der Präsident die Pandemie mit dem Unfall-Risiko im Straßenverkehr verglichen und gefragt: „Heißt das, dass wir nicht mehr Auto fahren?“ Die Führerin der Demokraten im US-Kongress, Nancy Pelosi, hielt Trump vor, mit seinem Zickzackkurs Leben zu gefährden. „Menschen sterben“, warnte die Speakerin den Präsidenten. „Wir müssen jede Vorsichtsmaßnahme ergreifen.“ Alarmiert äußerten sich auch zahlreiche Gouverneure, die das Fehlen von Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung beklagen.

Dramatisch entwickelt sich die Situation auch in Großstädten wie Detroit, Chicago, Los Angeles und New Orleans, die schon bald in einer vergleichbaren Situation wie New York sein könnten. Der ehemalige Chefstratege Barack Obamas im Weißen Haus, David Axelrodt, meint, die Rolle rückwärts des Präsidenten sei dem Umstand geschuldet, dass die Kranken und Toten der Pandemie eine schaurige Realität seien. „Er kann das Virus nicht aus der Welt reden.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020