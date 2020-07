Bericht des Grauens

Brüssel.Barlin kam im November 2019 nach Moria, jenem Aufnahmezentrum für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos, das zum Inbegriff des Schreckens wurde. „Einige Frauen und Mädchen leben außerhalb des Camps in einem Olivenhain. Sie sind am schlimmsten dran. Nachts können sie nicht allein auf die Toilette gehen, weil sie ständig Angst vor Übergriffen und Vergewaltigungen haben.“ Richtig übel sei es im März gewesen, als Griechenland aus Angst vor dem Coronavirus das Asylrecht ausgesetzt und Schutzkräfte sowie Polizei abgezogen hatte. Barlin, deren Name zu ihrem Schutz verändert wurde, erzählte die Erlebnisse den Helfern des griechischen Flüchtlingsrates, der UN-Flüchtlingsorganisation und weiteren Sozialarbeitern.

Die Organisation Oxfam nahm die Schilderungen der jungen Frau in ihren Bericht über die Situation in den hellenischen Lagern auf, der am Donnerstag in Brüssel veröffentlicht wurde. Er ist ein weiteres Dokument des Grauens – auf dem Boden der Europäischen Union. Gezeigt werden soll, dass das „neue griechische Asylrecht ein unverhohlener Angriff auf die humanitären Verpflichtungen Europas zum Schutz von Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen, ist“, sagte Evelien van Roemburg von Oxfam am Donnerstag in Brüssel. Die große Angst der Helfer beschreibt die Mitarbeiterin so: „Wir sind äußerst besorgt, das neue griechische Asylrecht könnte als Blaupause für die anstehende Reform des europäischen Asylsystems dienen.“

Ein Anwalt auf der ganzen Insel

Tatsächlich gibt es auffällige Parallelen zwischen der Situation in den überfüllten Hotspots auf den Inseln im Osten der Ägäis und jenen Beschreibungen von EU-Vertretern, wie eine Lösung des Asylproblems aussehen könnte. Die neue konservative Regierung in Athen hatte Anfang des Jahres hunderte zusätzliche Grenzpolizisten eingestellt, die Bearbeitungsfristen für Anträge verkürzt und auf eine zügige Rückführung abgelehnter Migranten gedrängt.

In der Praxis, die die Hilfsorganisationen vor Ort beobachteten, führte dies zu unhaltbaren Zuständen: Die Fristen für Beschwerden gegen abschlägige Bescheide wurden so drastisch verkürzt, dass sie – so Oxfam – oft verstrichen sind, wenn die Betroffenen von ihrem abgelehnten Antrag erfahren. Klagen dürfen nur über einen Anwalt laufen – aber auf Lesbos gibt es gerade mal einen einzigen staatlich finanzierten Rechtsbeistand. Die Struktur der Maßnahmen entspricht dem, was vielen in Brüssel und anderen EU-Hauptstädten vorschwebt: Alle Ankommenden sollen an den Außengrenzen abgefangen, ihre Asylanträge dort entschieden und abgelehnte Bewerber sofort zurückgeschickt werden. Es ist schwer vorstellbar, wie das angesichts der Vielzahl von Hilfesuchenden human ablaufen soll.

Die neue EU-Kommission zögert bisher einen eigenen Vorschlag für ein gemeinsames Asylrecht hinaus – auch deshalb, weil man weiß, dass etliche EU-Regierungen jede Aufnahme von Zuwanderern strikt ablehnen.

Wenig Hoffnung

Zwar hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen Kreis von zehn freiwilligen Ländern um sich geschart, die in akuten Notlagen Migranten aufnehmen. In seinem Haus favorisiert man einen Weg, die übrigen auf „andere Formen der Solidarität“ zu verpflichten – von Geldleistungen bis hin zur Bereitstellung von Beamten, die in den Zentren vor Ort mithelfen. Konkretere Vorstellungen gibt es dazu nicht. Die Kommission will ihren Vorschlag nun im September präsentieren. Deutschland plant zwar, das Dossier während seiner EU-Ratspräsidentschaft voranzutreiben. Aber die Hoffnungen auf einen Durchbruch und eine Besserung der Lage in den Zentren sind nur gering.

Danach stehen Portugal und Slowenien an der Spitze der Union – und es gibt nur wenige, die daran glauben, dass ausgerechnet diese beiden Staaten genügend Gewicht haben, um ein neues humanes Asylrecht durchzusetzen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020