Berlin bringt blaue Plakette ins Spiel

Berlin/Mannheim.Nach dem Urteil über mögliche Fahrverbote für Millionen von Diesel-Autos wird die Debatte über ein Gesamtkonzept für saubere Luft schärfer. Die Sorge vor einem „Flickenteppich“ aus Verboten wächst, weil jede Stadt mit einem anderen Plan und unterschiedlichen Einschränkungen reagieren könnte. Zugleich nimmt der Druck auf die Politik zu, eine Nachrüstung schmutziger Diesel-Fahrzeuge auf Kosten der Hersteller zu erzwingen.

Die künftige Bundesregierung will sich zügig mit der Möglichkeit einer sogenannten blauen Plakette für relativ saubere Autos beschäftigen. „Das Thema wird in der neuen Bundesregierung alsbald aufgegriffen werden“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern. Die Bundesregierung werde „nach Auswertung der Urteilsbegründung“ mit Ländern und Kommunen beraten. Ziel sei, Beschränkungen – wo möglich – zu vermeiden.

Technische Nachrüstung gefordert

Die ausführliche Begründung des Urteils wird das Bundesverwaltungsgericht voraussichtlich in etwa zwei Monaten vorlegen, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Richter hatten am Dienstag entschieden, dass Diesel-Fahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart erlaubt sind, um EU-Grenzwerte schnell einzuhalten.