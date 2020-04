Berlin legt zehn Milliarden drauf

Berlin.Fast acht Stunden lang bis tief in die Nacht zum Donnerstag wurde im Koalitionsausschuss um ein weiteres Corona-Hilfspaket gerungen. Es war ein Geben und Nehmen zwischen Union und SPD. Das politische Echo auf das Ergebnis fiel gemischt aus. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse, Hintergründe und Reaktionen.

Kurzarbeitergeld

Im Corona-Kabinett kurz vor Ostern hatte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil noch vergeblich für eine pauschale Anhebung des Kurzarbeitergeldes von 60 auf 80 Prozent – Beschäftigte mit Kindern 87 Prozent – getrommelt. Nun konnte er sich damit weitgehend durchsetzen. Verabredet wurde ein gestaffeltes Modell.

Beschäftigte, die Kurzarbeitergeld für ihre um mindestens die Hälfte reduzierte Arbeitszeit erhalten, bekommen ab dem vierten Monat des Bezugs 70 beziehungsweise 77 Prozent (mit Kindern) und ab dem siebten Monat 80 beziehungsweise 87 Prozent ihres Lohnausfalls von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Die Maßnahme ist bis Ende Dezember befristet.

Völlig unklar ist bisher, wie mit Betrieben verfahren werden soll, die im Rahmen von Tarifverträgen jetzt schon von sich aus ein höheres Kurzarbeitergeld zahlen. Details würden noch erarbeitet, hieß es gestern aus Heils Ministerium.

Während sich SPD und Gewerkschaften zufrieden zeigten, warnte die Wirtschaft vor einem „Geldausgaben mit der Gießkanne“. Die Pauschalanhebung diene nicht der gezielten Bekämpfung individueller Notlagen, kritisierte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Vielmehr würden damit überzogene Erwartungen an den Sozialstaat geweckt. Ähnlich äußerte sich auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, obwohl seine Partei dem Kompromiss letztlich zugestimmt hatte.

Mehrwertsteuer und Gastronomie

Was der SPD das Kurzarbeitergeld, waren der Union Erleichterungen für die schwer von Corona getroffene Gastronomie. Verabredet wurde, die Mehrwertsteuer für Speisen in Gaststätten ab Juli befristet bis Ende Juni 2021 von 19 auf sieben Prozent zu senken.

Der Beschluss weckt Erinnerungen an die sogenannte Mövenpicksteuer. Vor elf Jahren hatte die FDP in der damaligen schwarz-gelben Regierung eine Steuermäßigung für Übernachtungen in Hotels und Pensionen durchgesetzt. Die CSU hatte sich seinerzeit ebenfalls dafür starkgemacht. Sie war auch der Treiber bei der aktuellen Steuersenkung.

Die SPD musste hier eine große Kröte schlucken. Noch im vergangenen Jahr hatte sie vergeblich versucht, die Mövenpicksteuer wieder abzuschaffen und die Mehreinnahmen in die Finanzierung der Grundrente umzulenken. So stellten die Genossen gestern vor allem die zeitliche Befristung des aktuellen Steuerbeschlusses heraus. CSU-Chef Markus Söder dagegen sah darin einen Auftakt für weitere Erleichterungen: „Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden“. Damit machte er sich überraschend die SPD-Position zu eigen, die schon beschlossene Abschaffung um ein halbes Jahr vorzuziehen. Noch bis vor kurzem hatte Söder dafür keinen finanziellen Spielraum gesehen.

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) begrüßte den aktuellen Beschluss. Damit würden die Umsatzausfälle „ein wenig kompensiert“, sagte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges dieser Redaktion.

Scharfe Kritik kam aus den Oppositionsparteien. Dort verwies man darauf, dass auch keine Steuersenkung nütze, wenn der Umsatz bei null liege. Diese Lösung sei „geprägt von Sinnlosigkeit“, hieß es aus der AfD. Wann das Gastgewerbe wieder öffnen darf, ist in der Tat noch offen.

Arbeitslosengeld

Da die meisten Erwerbslosen derzeit kaum Chancen auf eine neue Anstellung haben, wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes um drei Monate verlängert.

Dies gilt für alle Betroffenen, deren Anspruch regulär zwischen dem 1. Mai 2020 und 31. Dezember 2020 enden würde.

Wer arbeitslos wird, bekommt bisher 12 Monate lang Arbeitslosengeld, das gilt für Arbeitnehmer bis 50 Jahre – vorausgesetzt, sie waren zuvor 24 Monate oder länger versicherungspflichtig. Für Arbeitslose ab 50 Jahren steigt die Bezugsdauer in mehreren Schritten auf bis zu 24 Monate an. Voraussetzung: Sie waren 48 Monate oder länger versicherungspflichtig. Die Gewerkschaften begrüßten den Beschluss zur Verlängerung des Arbeitslosengeldes. DGB-Chef Reiner Hoffmann lobte dabei auch ausdrücklich die Verhandlungsrolle der SPD. Ihr gebühre „Respekt“, so Hoffmann.

Wirtschaftshilfen

Die Politik hat bereits milliardenschwere Hilfsprogramme für die Wirtschaft beschlossen, um Jobs und Firmen zu erhalten. Die Bundesregierung hatte bereits angekündigt, bei Bedarf nachzubessern. Geplant sind nun steuerliche Entlastungen für kleine und mittelständische Unternehmen – um Liquidität zu sichern. Konkret geht es um die sogenannte Verlustverrechnung. Absehbare Verluste für dieses Jahr sollen mit Steuer-Vorauszahlungen aus dem vergangenen Jahr verrechnet werden dürfen.

Bildung

Darüber hinaus wurde beschlossen, die schrittweise Öffnung der Schulen mit Zuschüssen für das digitale Lernen daheim zu flankieren. Der Bund ist bereit, Schulen und Schüler beim digitalen Unterricht zu Hause mit 500 Millionen Euro zu unterstützen, wie es im Papier heißt. Geplant ist ein Sofortausstattungsprogramm. Bedürftige Schüler sollen demnach einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von Laptops oder Tablets bekommen. Darüber hinaus solle die Ausstattung der Schulen gefördert werden, die für die Erstellung professioneller Online-Lehrangebote erforderlich ist.

Die Beamtengewerkschaft Bildung und Erziehung (VBE) zeigte sich enttäuscht von den Maßnahmen für bedürftige Schüler. Wer sich bisher ein digitales Endgerät nicht leisten könne, werde das angesichts hoher Preise auch nicht mit einem Zuschuss von lediglich 150 Euro schaffen, hieß es.

Staatsverschuldung

Die neuen Hilfen kosten Milliarden. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach von Kosten „oberhalb“ von zehn Milliarden Euro. Allein die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie koste für ein Jahr bis zu fünf Milliarden, die Hilfen für die Liquidität der Firmen rund vier Milliarden Euro.

Die Bundesregierung hatte bereits massive Hilfspakete für Unternehmen, Selbstständige und Arbeitnehmer geschnürt. Dafür plant sie mit neuen Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro.

Wegen der Hilfspakete steigt Deutschlands Staatsverschuldung deutlich. Das Finanzministerium rechnet damit, dass die Schuldenquote – also das Verhältnis der Schulden zur gesamten Wirtschaftsleistung – Ende dieses Jahres bei 75,25 Prozent liegen wird, wie aus dem Stabilitätsprogramm 2020 hervorgeht.

Das Ende der Fahnenstange aber dürfte noch nicht erreicht sein. Denn neben den akuten Krisenhilfen sind Maßnahmen geplant, um die Konjunktur wieder anzukurbeln. Auch das dürfte Milliarden kosten. Die Steuereinnahmen aber dürften zurückgehen, weil Deutschland in eine Rezession rutscht. Im Mai ist die neue Steuerschätzung. (mit dpa)

