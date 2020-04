Berlin setzt Dialog fort

Berlin/Moskau.Die Bundesregierung hat besorgt auf die Aufkündigung eines Abkommens über die Machtverteilung im Bürgerkriegsland Libyen durch den Milizenführer Chalifa Haftar reagiert. „Nach Ansicht der Bundesregierung kann der Konflikt in Libyen nicht militärisch gelöst werden, auch nicht durch einseitige Erklärungen, sondern nur durch einen politischen Prozess unter Beteiligung aller Regionen und Bevölkerungsgruppen“, hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. „Dafür ist zunächst ein Waffenstillstand dringend erforderlich.“

Auch Russland sprach sich für einen Dialog der Konfliktparteien in Libyen aus. „Moskau ist nach wie vor davon überzeugt, dass eine Lösung nur auf dem Weg einer politischen und diplomatischen Verständigung aller Parteien erreicht werden kann“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Der von Russland unterstützte Haftar hatte in einer Fernsehansprache die Ende 2015 von den Vereinten Nationen vermittelte Vereinbarung über eine Machtaufteilung in Libyen als „eine Sache der Vergangenheit“ bezeichnet. Sie habe das Land zerstört. In Libyen herrscht seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi 2011 politisches Chaos. dpa

