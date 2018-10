Berlin setzt Zeichen der Solidarität

Berlin.Mit einem kilometerlangen Protestzug durch Berlin haben Menschen aus ganz Deutschland ein friedliches Zeichen gegen ein Abdriften der Gesellschaft nach rechts gesetzt. Zu der Demonstration des Bündnisses #Unteilbar vom Alexanderplatz zur Siegessäule (Bild) kamen am Wochenende gemäß Veranstalterangaben mindestens 240 000 Menschen, darunter viele Familien. Das Motto: „Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung.“ Viele Prominente hatten sich dem Aufruf angeschlossen, so Schauspieler Benno Fürmann, TV-Moderator Jan Böhmermann und die Band Die Ärzte. Musiker Herbert Grönemeyer spielte an der Siegessäule. Außenminister Heiko Maas nannte die Demonstration ein großartiges Signal. Dagegen unterstützte die Berliner CDU die Kundgebung ausdrücklich nicht. dpa (BILD: dpa)

