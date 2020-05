Berlin verärgert über Thüringen

Berlin.Thüringen schlägt erneut hohe Wellen in Berlin. Die Pläne von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), zum 6. Juni die Corona-Beschränkungen aufzuheben und aus Verboten unverbindliche Aufforderungen zu machen, erzürnte am Montag das CDU-Präsidium. Es fielen harsche Worte. Wieder Thüringen. Erst im Februar hatte die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Hilfe von AfD und CDU für ein bundespolitisches Beben gesorgt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte in der Folge sogar ihren Abgang an. Nach dem Rücktritt Kemmerichs gelang es Ramelow dann mit Mühe, sich erneut zum Erfurter Regierungschef wählen zu lassen. Jetzt wirbelt der Freistaat das Corona-Vorgehen von Bund und Ländern erheblich durcheinander.

Zwar haben die Bundesländer viele Einschränkungen seit dem 16. Mai bereits gelockert, und das seinerzeit gegen den Willen der Bundeskanzlerin. Doch Ramelow will nun auf allgemeine Corona-Beschränkungen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht verzichten. Stattdessen setzt er auf „lokale Ermächtigungen“ der Gesundheitsämter sowie die Eigenverantwortung der Menschen. „Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen sich umarmen sollen oder den Mund-Nasen-Schutz abnehmen und sich küssen sollen“, wehrte Ramelow am Montag Kritik ab.

Gleichwohl ist der Ärger im politischen Berlin groß. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ durch ihren Sprecher Steffen Seibert mitteilen, sie sei dafür, die zentralen Verhaltensregeln wie Mindestabstand, Kontaktbeschränkungen und Hygienevorgaben weiterhin verbindlich anzuordnen. Die Länder sollten „mutig und wachsam“ sein, so Seibert. Im CDU-Präsidium wurde man nach Informationen unserer Redaktion deutlicher: Ramelows geplantes Vorgehen sei ein „verheerendes Signal“, soll ein Ministerpräsident beklagt haben. Das schlage „Wellen in andere Bundesländer“. Ein Landeschef befand laut Teilnehmern sogar, dass sich nun wieder „alle Hater“ melden würden, um Lockerungen einzufordern.

Sachsen kündigte am Montag an, sich am ostdeutschen Nachbarland zu orientieren und ebenfalls einen „Paradigmenwechsel“ bei der Bekämpfung des Virus vorzunehmen. Gleichwohl plant auch die Bundesregierung schon ihr weiteres Vorgehen. Die für Montag geplante Sitzung des Corona-Kabinetts sei zwar verschoben worden, so Seibert. Aber nicht aus Verärgerung über Thüringen, sondern weil einige Themen noch nicht beratungsreif gewesen seien. Dem Vernehmen nach will Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) den Ländern in der kommenden Woche vorschlagen, auch nach dem 5. Juni den Mindestabstand von 1,5 Metern in der Öffentlichkeit sowie die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen vorzuschreiben. Braun möchte zudem die Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern. Allerdings gelockert – bei „privaten Zusammenkünften zu Hause in geschlossenen Räumen“ und beim „Aufenthalt im öffentlichen Raum“ sollen sich dann bis zu zehn Menschen treffen können. Spruchreif ist das alles aber noch nicht. Denn derzeit laufen darüber noch die Vorgespräche zwischen Bund und Ländern.

Kritik von eigener Partei

Bleibt die Frage, was Ramelow antreibt. Offiziell ist es das niedrige Infektionsgeschehen in Thüringen. Insider vermuten aber, dass der Ministerpräsident der starken AfD im Freistaat mit 23,4 Prozent bei der letzten Wahl den Wind aus den Segeln nehmen will, die gegen die Corona-Maßnahmen ins Feld zieht. Im April 2021 soll ein neuer Landtag gewählt werden. Ob Ramelow seinen Kurs durchsetzen wird, ist freilich offen. Denn kritische Stimmen waren auch aus seiner eigenen Partei und von seinen Erfurter Bündnispartnern SPD und Grüne zu hören.

An diesem Dienstag soll nun das Thüringer Kabinett das neue Corona-Vorgehen beraten. Mit Blick auf die dafür notwendige Verordnung hieß es: „Das Ding ist in Überarbeitung.“

