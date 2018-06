Berliner Woche der Wahrheit

Anzeige

Angetrieben von seinen Parteifreunden in München und Berlin. Der Innenminister selbst betonte am Wochenende erneut, die CSU werde sich Merkels Richtlinienkompetenz „nicht gefallen lassen“. Ein Ende der Koalition wäre dann wohl unausweichlich. Viele Beobachter glauben daher, dass die nächsten Tage für Merkel ein „Endspiel“ um ihre Kanzlerschaft sein werden.

Angst vor Neuwahl

Der Spielplan sieht für Merkel wie folgt aus: Nach dem gestrigen Mini-Migrations-Gipfel in Brüssel wird sie morgen erneut in der Bundestagsfraktion um Unterstützung werben. Auf den CSU-Teil kann sie da nicht hoffen, den CDU-Teil konnte sie zumindest in der letzten Sitzung noch einmal hinter sich versammeln.

Aber auch da erwartet man, dass Angela Merkel liefert. Viele fürchten mögliche Neuwahlen. Denn dann stünde das eigene Mandat in Frage. Das schweißt ein wenig zusammen. Morgen Abend kommt dann erstmals der Koalitionssauschuss von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammen. SPD-Faktionschefin Andrea Nahles wetterte gestern: „Seit Wochen legen sich CDU und CSU gegenseitig, Deutschland und halb Europa lahm. Am Dienstag müssen wir da mal Tacheles reden.“

Zugleich erwartet die CSU von Merkel Erklärungen zu den deutsch-französischen Vorschlägen für die Reform der EU. Es wird eine Krisensitzung; die Stimmung in der Koalition ist nach nur 100 Tagen vergiftet. Am Donnerstagmorgen hält Merkel im Parlament eine Regierungserklärung zu dem am Nachmittag beginnenden zweitägigen EU-Gipfel – am Verhalten der eigenen Leute wird man ablesen können, wie es um ihren Rückhalt bestellt ist.

Später in Brüssel steht auf der Tagesordnung der Staats- und Regierungschefs zwar die Reform der EU. In den Mittelpunkt rücken wird aber die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Schließlich wollen voraussichtlich am nächsten Sonntag, spätestens aber am Montag die Führungsgremien von CDU und CSU getrennt Bilanz ziehen, was Merkel erreicht hat – und was nicht. Danach wird sich zeigen, ob es für sie in die Verlängerung geht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018